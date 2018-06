El PSG no va a regalar a Krychowiak

Krychowiak no tiene sitio en el PSG, pero el club galo no lo piensa regalar.

El polaco Grzegorz Krychowiak es uno de los futbolistas que maneja Joaquín Caparrós, director de fútbol de Sevilla, para reforzar el plantel blanquirrojo, tal y como ED avanzó el pasado 27 de mayo. Un retorno que se correspondería con la idea del utrerano de que es necesario aportarle más músculo a la actual plantilla sevillista.

El futbolista, que se encuentra concentrado con su selección para el Mundial de Rusia, tiene intención de comenzar la pretemporada con el PSG e intentar convencer al nuevo técnico del conjunto parisino, aunque no vería con malos ojos la opción nervionense, manteniendo casa en la capital hispalense.

Pese a ello, no se trataría de una operación sencilla, pues el PSG no está dispuesto a regalar al polaco, a pesar de que no haya cuajado en París y tampoco haya brillado en exceso durante su cesión en la Premier. El Sevilla piensa en una cesión que en París no ven nada claro.