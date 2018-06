El renacer de Javi Hervás en Finlandia

El cordobés Javi Hervás, quien rescindiera en Nervión en verano de 2015 tras haber defendido la elástica del Sevilla sólo durante una temporada, la 12/13 (las dos campañas posteriores jugó cedido en el Hércules y el Sabadell), ha renacido como futbolista en Finlandia, donde el pasado mes de enero se enroló en las filas del FC Honka de la Veikkausliiga finlandesa y suma dos goles en cinco partidos, amén de otros dos tantos y dos asistencias en Copa.

"Estaba en el Mérida, en Segunda B, y salió esta opción a través de mi representante. Me hablaron de la liga, del equipo, de que había más españoles... Era Primera división y había buen nivel. Me costó más que nada por el frío, pero por la idea de fútbol ha sido sencillo. Creo que tomé una buena decisión", rememora Hervás ante la llamada de ED, reconociendo que "la adaptación" ha sido "muy fácil" y que se encuentra "muy contento" desde que llegó: "He jugado todo y la verdad es que bastante bien. Justo antes de empezar la liga me lesioné y he estado un mes y medio parado, me rompí el cuádriceps. Desde que me recuperé, he vuelto a jugarlo todo, a hacerlo bien. Estamos peleando en mitad de la tabla tirando para arriba y muy contento tanto en lo personal como en lo colectivo. Aquí la temperatura ha bajado un poquito ahora, pero llevamos un mes y pico con buen tiempo, 20-25 grados. En invierno hace mucho frío, pero por lo demás... La vida aquí es muy sencilla".

Y es que así, lógicamente, es un poco más sencillo para el cordobés, después de "varias experiencias" en el extranjero: "Australia fue la más dura. Era la primera vez que me iba fuera y me fui a Australia. Eso sí, una de las mejores experiencias de mi vida, algo increíble junto a mi novia, que hoy es mi mujer. El inconveniente es que estaba demasiado lejos y por eso decidimos ir a Bosnia, donde nos salió una oferta; queríamos estar un poco más cerca. Una vez allí, que tampoco es que estuviésemos mal, me surgió la oportunidad del Mirandés, en Segunda división, y hombre... Esa oportunidad de volver a España y al Mirandés, que había hecho un buen año y donde el entrenador me quería... Por eso volví. Pensaba que era una buena oportunidad, pero no salió como esperaba. Este año estaba sin equipo y firmé en Mérida para jugar, que al fin y al cabo es lo que uno quiere. Luego me salió esta oportunidad y creí que podía ser un buen paso para mi carrera. Preferí estar fuera, en Primera división y con opciones de jugar competición europea, que seguir en España, con lo difícil que es ascender de Segunda B a Segunda. Por ahora creo que acerté". Es decir, un paso atrás con el que intentar tomar nuevamente impulso en su carrera, algo que por ahora está consiguiendo en una liga en el que el nivel sería comparable al de "algunos equipos top de la Segunda B española y algún equipo de Segunda".

Una experiencia, al fin y al cabo, después de que su paso por el Sevilla fuera su gran punto de inflexión como profesional, consiguiendo alcanzar lo máximo como sevillista y deparándole, después, otros sinsabores como descender de manera consecutiva tanto con Hércules como Sabadell: "No sé si se me ha valorado lo suficiente o no. Esos dos años creo que tuve un poco de mala suerte y falta de oportunidad para que confiaran en mí los entrenadores que tuve; el no acabar jugando la temporada siempre es importante, y si encima tu equipo acaba descendiendo... En el Sevilla me dieron una gran oportunidad de debutar en Primera y vivir experiencias increíbles, pero por otro lado creo también que no se me dio la confianza necesaria una vez que ya estaba allí. Igualmente, sólo puedo decir que estoy muy agradecido por lo que me dieron". Por ello, entiende, que ahora está, en parte "renaciendo" en Finlandia. "La verdad es que sí se podría decir eso, me estoy encontrando superbien, con muchísima confianza. Me siento importante aquí. Es duro, es cierto que se pasa mal, pero nunca pierdes la esperanza. Mi plan es volver y llegar lo más alto posible, pero lo que tenga que venir, vendrá", reitera el cordobés.