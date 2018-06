El Sevilla acelera por los centrales

Reforzar el puesto de central es una prioridad en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán. Aunque actualmente Machín tiene a cinco zagueros en nómina, no parece seguro que todos vayan a empezar la pretemporada con el técnico soriano. El primero que podría salir es Clément Lenglet, el defensa galo ha quedado en dar una respuesta al Sevilla antes del 30 de junio. Con ofertas del Barcelona, Chelsea o Arsenal, Caparrós no las tiene todas consigo y por si acaso, deben cubrirse las espaldas cuanto antes.

Mercado y Kjaer sí tienen su futuro, a priori, más claro, pues todo apunta a que seguirán en Nervión la próxima temporada. En el caso del argentino, dependerá también de su actuación en el Mundial, pues solo le queda un año de contrato y todavía no ha renovado.

Y por otro lado están los más veteranos: Carriço y Nico Pareja apenas han tenido minutos esta temporada por sus continuas lesiones y parecen estar más fuera que dentro, aunque como informó ESTADIO Deportivo días atrás, la intención de Machín es la de evaluar al portugués en pretemporada. El argentino, por su parte, cerró la temporada jugando los 90 minutos contra el Alavés y derramando unas lágrimas que vaticinaban su adiós, aunque luego el propio Pareja admitió que sus lágrimas no eran una despedida: "No sé si fue mi último año en Nervión pero era muy difícil contener la emoción. No sé aún lo que pasará. Es muy difícil desarraigarse y despedirse de un club como el Sevilla. Te agarra. La realidad es que después de lo que pasé, para mí es vital sentirme importante".

A la cuestión numérica se suma la importancia en el juego de Pablo Machín que tendrán los centrales, pues serán los encargados de sacar jugado el balón e iniciar las acciones de ataque nervionense. Así pues, jugando con tres centrales, al menos deben ser cinco los jugadores con los que deberá contar en plantilla el míster sevillista.

La salida de Lenglet es la más cercana a día de hoy. El Sevilla se embolsaría los 35 millones de euros que marcan su cláusula de rescisión y la intención es invertir ese dinero en dos centrales experimentados y que conozcan LaLiga. Y en ese perfil encajan dos nombres. De uno de ellos ya informábamos hace una semana, se trata de Florian Lejeune, al que Machín conoce muy bien pues lo tuvo a sus órdenes una temporada en el Girona. Pero ahora desde tierras británicas van más allá asegurando que el Sevilla ya estaría preparando una oferta en firme de 13 millones de libras (14,8 de euros). El Newcastle pagó el verano pasado al Eibar 10 millones de euros por el francés, por lo que el negocio sería rentable para las 'Urracas'.

Además, ya son varios los nombres de centrales que han sido vinculados con el equipo de Rafa Benítez y que podrían ocupar el lugar de Lejeune si finalmente acaba saliendo rumbo a Nervión. El veterano Martin Skrtel, ahora en el Fenerbahçe, o el ganés Kasim Nuhu, del Young Boys, son algunos de ellos.

Pero no solo en Lejeune ha puesto sus miras el Sevilla, otro de los centrales vinculados con los de Nervión ha sido el argentino Mateo Musacchio. El AC Milan puso 18 millones encima de la mesa el verano pasado para llevárselo del Villarreal, donde jugó siete temporadas, pero en Milán el central no ha encontrado su mejor versión. Con Montella sí fue importante en el conjunto 'rossonero', pero con la destitución del italiano, el de Rosario fue perdiendo protagonismo apareciendo solo en siete de los 24 encuentros con Gattuso en el banquillo. Tanto es así que el Milan ha puesto en el mercado a Musacchio según informa Tuttosport y le ha fijado un precio: 15 millones de euros.

Además de estos dos, desde Portugal vinculan a un tercero, el uruguayo Sebastián Coates, de 27 años, y que también saldrá del Sporting de Portugal. Según el diario Record, Sevilla y Valencia siguen de cerca al central uruguayo que ahora está en Rusia para disputar el Mundial, por lo que su futuro podría alargarse más por la cita mundialista. El objetivo de los 'Leones' es venderlo por 12 millones de euros.

En definitiva, el Sevilla acelera la maquinaria en las negociaciones por los centrales, ya que serán una piezas fundamentales para el sistema de Machín y deberían estar cuanto antes a disposición del míster sevillista.