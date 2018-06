Soria apoya a Rico

Finalmente, la revolución sevillista en la portería se quedará a medias. No se descartaba que pudieran salir los dos cancerberos, pero finalmente el club le ha ofrecido la renovación a David Soria, al que le resta sólo un año más de contrato, y ha convenido con Sergio Rico, aunque Caparrós diga lo contrario públicamente, que lo mejor para el de Montequinto tras la convulsa temporada es buscar una salida, aprovechando también el club que el internacional tiene buen cartel y no le faltarán ofertas. Soria, de este modo, se erige en ganador de esta particular batalla, predispuesto a ampliar su vínculo si le aseguran que competirá en igualdad de condiciones con el refuerzo que llegue (Pacheco, Bono, Schwolow, Areola...). Pero mientras tanto, tira de corporativismo y defiende a su todavía compañero.

"El crecimiento con Sergio Rico ha sido desde la competencia. Yo siempre intento coger todo lo bueno de los porteros que tengo alrededor, sean mis compañeros o los rivales de los equipos con los que jugamos. Aquí hay mucha exigencia y siempre he vivido el debate en la portería. Estás tú solo y un error te va a costar las críticas de todo el mundo", explica el madrileño en la revista oficial del club, Football Club, donde insiste en la especial ´vigilancia´ que existe sobre los metas nervionenses: "Esta portería es una de las más complicadas de Primera división. El Sevilla es un grande y venimos de un portero como Andrés Palop que, también es verdad, vino aquí con mucha experiencia ya, con 32 años. Así es más fácil competir. Estamos pagando quizás un poco eso, el no valorar tener dos porteros jóvenes con un crecimiento, creo que bastante grande, que rinden bastante bien aunque con fallos, como todos los porteros".