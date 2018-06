Nolito: "Tengo dos años de contrato y siempre he dicho que he venido a triunfar"

Nolito ha hecho balance de su primer año en el Sevilla. El de Sanlúcar de Barrameda sabe que la temporada no ha ido como esperaba aunque espera que todo sea distino en la próxima. "A veces las cosas no salen como uno quiere y me siento un poco frustrado, porque me habría gustado hacer más goles y jugar más. Tengo dos años de contrato y siempre he dicho que he venido a triunfar. El futbolista siempre quiere sentirse útil y con confianza para demostrar su fútbol", ha dicho en SFC Radio.

Y para ello, al gaditano apenas le queda un mes. "Si te pones a pensar la pretemporada ya está aquí, pero hay tiempo suficiente para disfrutar con la familia y luego volver a apretarnos el cinturón", asegurado el extremo, quien no duda de la capacidad de Pablo Machín: "Al míster no lo conozco, pero en Girona ha hecho una gran temporada y va a tener una plantilla muy competitiva. Nos conoce bien seguro y sabrá cómo jugar. A ver lo que pasa en pretemporada, pero si el Sevilla lo ha elegido es por algo".

También tuvo palabras Nolito para la figura de Joaquín Caparrós, primero técnico y ahora máximo responsable de la parcela deportiva: "En esos cuatro partidos demostró que a veces las cosas son más simples de lo que parece. Es una alegría que siga con nosotros y seguro que nos va a meter mucha caña, que siempre viene bien".

Por último, Nolito volvió a incidir en la complicada temporada que ha vivido aunque mirando con optimismo el futuro: "Ha sido un año complicado en muchos aspectos, pero se han vivido buenos momentos. Ha sido un año raro y hemos tenido la gloria en la mano como yo digo. Todo pasa por algo y hay que seguir apretando los dientes para la próxima temporada".