Iago Aspas: "En Sevilla tenía a buenos jugadores por delante"

Ahora que se postula como uno de los arietes de moda con la selección española, Iago Aspas ha concedido una entrevista a la revista Panenka en la que rememora su paso por la capital hispalense: "Estuve en Sevilla, donde no disfruté de muchos minutos, aunque creo que quizá merecía alguno más. Pero bueno, tenía también a jugadores muy buenos por delante. Necesitaba volver a casa, volver a sentirme yo mismo, volver a sentir esa confianza y a tener ese cariño de la gente para volver a demostrar mi fútbol".



"Posibilidades, no las hubo, porque en aquel momento, las cantidades que podía llegar a pagar el club no eran estratosféricas, comparadas a las que llevaba el Liverpool. Y se metió el Sevilla de por medio. Yo tenía la oportunidad de disfrutar de jugar en Europa, que no lo había hecho nunca, aunque me había clasificado con el Liverpool. Y la llamada del entrenador (Unai Emery) y el gran equipo que tenía el Sevilla me ayudaron a decidirme a dar ese paso. Como la operación se hizo bastante pronto, no tuve que dar tantos pasos. Como sí que lo tuve que hacer, después, con todo el verano por delante, la siguiente temporada, en la que pude haberlo hablado antes para volver al Celta", comentó sobre las posibilidades de su vuelta a la dinámica celtiña en lugar que su llegada al club de Nervión.

Para finalizar sobre ese paso por el conjunto blanquirrojo, el de Moaña habló sobre Unai Emery: "El míster ya tenía unas ideas. Jugábamos con un 4-2-3-1, con un delantero solo y, bueno, estaba Carlos Bacca, que era el titular. Luego estábamos Gameiro y yo para ser ese segundo punta, por decirlo de alguna manera. Así que los minutos que me dio tanto en LaLiga como en Copa del Rey, creo que los rendí bastante bien. Pero mis compañeros también estaban haciendo las cosas muy bien y era difícil jugar. Recuerdo que teníamos una gran plantilla, con un banquillo en el que estábamos yo, Deulofeu, Reyes, Gameiro, Denis Suárez... Cuando los ves hoy en día dónde están... Unos en el Barcelona, yo que vengo aquí a la Selección..."