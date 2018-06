Recibimiento de estrella a Guido Pizarro

Guido Pizarro ha sido recibido como una auténtica estrella en su regreso al Club Tigres. El mediocentro argentino, por el que el Sevilla va a ingresar 8,4 millones de euros, declaró que, pese a haber vivido una bonita experiencia en Nervión, nunca se le fue de la cabeza la idea de volver.

"Ha sido muy importante para mí. He aprendido mucho, me ha tocado jugar competencias importantes... pero personalmente no me he podido despegar de acá y me abrazo al sentimiento de querer volver. Y por eso estoy feliz de estar acá", ha comentado Pizarro.

El pivote ha firmado por cuatro años con los 'felinos' y vivirá su segunda etapa en el equipo mexicano. La primera de ellas, entre 2013 y 2017. En ese tiempo, ganó de la Liga y la Copa MX.