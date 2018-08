El '9' deseado obliga a esperar

En Nervión no se rinden por los quiméricos Maxi Gómez o Batshuayi; y mientras, tocan otras puertas: André Silva, Aboubakar...

El Sevilla tiene como prioridad el fichaje de un delantero que se convierta en la bandera del nuevo proyecto, un '9' de garantías y del más alto nivel para el que el club está dispuesto a acometer el mayor gasto de su historia; algo que no hará así como así.

En Nervión sólo romperán la hucha por un ariete de primer nivel al que están dispuestos a esperar hasta el final, tal y como explicó el director de fútbol blanquirrojo, Joaquín Caparrós. "Todos estamos apretando para que el delantero llegue lo antes posible. Aquel al que queremos no es fácil, porque lo quieren otros equipos. Es un jugador 'top' y eso nos obliga a esperar hasta última hora", manifestó ayer el utrerano, en la rueda de prensa de presentación de Aleix Vidal, donde agregó que la idea es hacer una inversión muy fuerte: "Es la prioridad y el club hará un esfuerzo". "Los que queremos traer son futbolistas que requieren esa espera", recalcó, al tiempo que puso fecha a ese 'stand by', relacionado directamente con el cierre del mercado inglés este jueves. "Entramos en una fecha donde está cerca el cierre del mercado en Inglaterra. Una situación en horas puede cambiar", señaló.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, en los primeros días de la semana pasada hubo un cónclave entre Caparrós, sus adjuntos Carlos Marchena y Paco Gallardo y el entrenador, Pablo Machín, para dibujar la hoja de ruta del fichaje del delantero. En esta reunión, el míster insistió en su predilección, Maxi Gómez (Celta), y los dirigentes en la suya, Michy Batshuayi (Chelsea). Ambos objetivos son casi quiméricos, pero están muy relacionados con el cierre de mercado en la Premier League y el Sevilla considera oportuno esperar a ver qué pasa con ellos.

El Celta se mantiene firme con el uruguayo. Su cláusula es de 50 millones de euros y no va a negociar por menos de 40. Esa fue su contestación cuando los de Nervión preguntaron por el '9' celeste y esa misma ha sido su respuesta a la oferta de 30 kilos que hace unos días le hizo llegar el West Ham. No obstante, el club inglés ha tanteado a otros jugadores, como el bético Sanabria, y ahora estaría muy cerca de fichar a Lucas Pérez.

Si el viernes, ya con los equipos ingleses fuera de la puja, Maxi Gómez continúa en el Celta, el Sevilla volverá a intentarlo. Y lo mismo con Batshuayi. Sarri, nuevo técnico del Chelsea, no quiere que el belga se marche; pero el presunto interés 'blue' en fichar a Sergio Rico como posible sustituto de Courtois podría dar mucho juego.



Una espera activa

Eso sí, su negativa a renunciar a su sueño no quiere decir que el club espere a ese nueve 'top' de brazos cruzados. Todo lo contrario, mientras aguarda, sigue tocando las puertas de varios arietes de nivel, aunque unos peldaños por debajo de los ya citados, tanto en prestigio, como por supuesto en el coste.

En esta línea, el propio Caparrós ya admitió públicamente haber tanteado a Vicent Aboubakar (Oporto) y desde el entorno más cercano de Mariano Díaz (Lyon) aseguraron a ED que el Sevilla preguntó recientemente por él y le descartó por su precio, por encima de los 25 millones.

De igual modo, ha realizado ya gestiones embrionarias por otros como Simone Zaza (Valencia), André Silva (Milan) y, según adelantaba ayer el portal Orgullo de Nervión, también se ha movido por Andrej Kramaric, ariete del Hoffenheim alemán.

De manera paralela, ha recibido ofrecimientos y ha estudiado opciones secundarias que, si bien convencen, no son ese 'top' que quieren: casos de Fran Sol (Willem II), Pedro (Fluminense) o Djaniny Tavares (Al-Ahli). "Ya hemos podido traer algún '9', sin embargo, no está aquí porque pensábamos que no era ese jugador que podía mejorar al equipo", admitió Caparrós.