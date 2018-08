Castillejo no se entrena a la espera de resolver su futuro

En las últimas horas, el malagueño Samu Castillejo se ha convertido en el nombre propio de las llegadas del Sevilla FC. El interior zurdo del Villarreal ya no disputó ningún minuto en el último amistoso de su equipo ante el Wolverhamptom, y esta mañana ha vuelto a ser noticia al no ejercitarse en el entrenamiento 'groguet', según apunta As, a la espera de solucionar su futuro.

La idea de los dirigentes amarillos no es otra que la de no alargar la operación en el tiempo, ya sea para certificar su marcha al Sevilla o para cerrar definitivamente dicho capítulo. Los sevillistas y los castellonenses están sentados para, según apunta la misma información, intentar cerrar la operación a lo largo del día de hoy.

20 millones más variables sería la posible cifra del acuerdo por el exmalaguista que ya conoce la propuesta del Sevilla y la ha aceptado a la espera ahora del acuerdo entre clubes.