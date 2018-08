"¿Batshuayi o André Silva? Estaría encantado con cualquiera de los dos"

Machín se ha referido en la rueda de prensa de esta mañana previa al partido contra el Zalguiris de la Europa League a dos de los delanteros que están en la agenda del Sevilla: Michy Batshuayi y André Silva. Al técnico le placen ambos y estaría "encantado" con el fichaje de alguno de ellos. "Hay muchos futbolistas que parecen descartados y pasa cualquier movimiento y puede ser. Los dos futbolistas tienen nivel. Se adaptarían a lo que pedimos. Estaría encantado de que viniera alguno de los dos, pero la secretaría técnica está trabajando en más", ha contado Machín.

Sobre la planificación, al técnico le han preguntado por la opción de incorporar hombres que den velocidad al juego del Sevilla. "Hemos hablado de temas internos, de cómo se podría mejorar la plantilla. Aleix es vertical, Sarabia, Nolito... Creo mucho en incentivar al futbolista para hacer ese tipo de acciones. El juego del Sevilla era más posicional, tener la pelota en zona de creación más que en transiciones rápidas. Creo que se marcan las diferencias en esas transiciones y tenemos equipos para ello. Arriba necesitamos ese '9' rematador y eso es lo que nos hace falta. A partir de ahí, todo lo que podamos mejorar, pues bienvenido sea. Quiero hacer un buen equipo con los futbolistas que tengo", ha indicado.

Machín se ha vuelto a mostrar paciente con la tardanza en los fichajes: "Todos los entrenadores te responderían que queremos tener la plantilla hace un mes. Pero el mercado es complicado. Todos esperan. Confío en que el delantero que venga sea el que se adapta al Sevilla. Queremos jugadores de nivel. La secretaría técnica está 24 horas prácticamente intentando llegar a un acuerdo. No me queda más remedio (que ser paciente). Las apariencias engañan, pero empatizo con el club. Lo que me interesa es que el que venga sea el que dé rendimiento".