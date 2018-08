No llegan ofertas por Álvaro García

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Carlos Cordero, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación tras la presentación del nuevo jugador del club gaditano, Juan Hernández. Durante dicho acto, el director deportivo del club se ha visto obligado a responder a las preguntas acerca de Álvaro García, quien estuvo en la agenda del Sevilla FC.

De este modo, el dirigente ha afirmado que se encuentran ante una situación difícil con el caso del jugador sevillano. El extremo quiere salir en busca de un club de una categoría superior, sin embargo, no encuentra un equipo que se haga cargo del desembolso al que remite la cláusula del jugador, actualmente de ocho millones de euros.

"La situación es difícil, convulsa. El jugador ha entrenado esta mañana bien y para mí lo más normal es que esté disponible para jugar el Trofeo. Si no tienen ninguna molestia física que el médico aconseje que descanse, decidirán entrenador y jugador. Mi postura como club es que esté disponible si el entrenador lo cree oportuno. La situación no es sencilla", ha afirmado Cordero durante al acto de presentación de Juan Hernández.

Asimismo, Cordero ha aprovechado para desmentir una posible oferta del Watford por el jugador. "La situación es incómoda para todos, yo estoy trabajando en el mercado y en supuestos, pero es que a día de hoy no hay oferta firme de ningún club. Es normal que el entrenador quiera contar con él, es jugador del Cádiz. De aquí a poco tenemos la liga y el entrenador querrá que jueguen los mejores".

Tanto el club como el jugador esperan resolver la situación cuanto antes, sin embargo, dichas ofertas no llegan por el momento. "Es el mercado más difícil que me he encontrado en Cádiz. Se puede trabajar en traer jugadores como Agra o Juan Hernández, pero qué más pasos se pueden dar si no sabemos qué va a ocurrir. Hay que mirar la parte del jugador, del entrenador y la mía. No está siendo agradable".

Tras la salida de Joaquín Correa, el club hispalense necesita un jugador que haga las labores de interior. Sin embargo, nombres como Munir o Rebic se han adelantado a un Álvaro García que también recibió el interés de clubes como el Valencia CF o el RCD Espanyol.