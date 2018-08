Aleix Vidal: "Hemos creado 27 remates; el marcador es un poco injusto"

Aleix Vidal volvía pisar el Sánchez-Pizjuán con la elástica del Sevilla tras poner punto final a su etapa en el Barcelona. Machín no dudó y con apenas unos pocas sesiones le dio un puesto en el once en un partido en el que acabó con un sabor agridulce.

"Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, contra un equipo que era inferior a nosotros. Teníamos que aprovechar el primer patido en casa. Hemos creado 27 remates; el marcador es un poco injusto porque el margen podía haber sido más amplio", manifestó el carrilero diestro, que por se mostró cómodo sobre el campo pese a haber acumulado pocos minutos en la pretemporada: "Sólo había jugado 45 minutos. Hemos estado todos muy bien. Cuando tenemos la misma idea, salen las cosas como han salido. Hay que trabajar para estar bien".

El tarraconense agradeció la respuesta de la afición a su vuelta. "Desde el primer día que llegué he intentado adaptarme lo mejor posible. Hay margen de mejora, pero me voy contento para ser el primer partido que juego con el equipo. Se agradece que me reciban con este cariño. Volver a donde siempre he querido estar y llevarme una ovación en el primer balón que he tocado, es para estar cotento. Aquí siempre he sido feliz", declaró, apuntando ya al próximo reto sevillista: "La Supercopa será un partido difícil. Vengo de allí y todos sabemos que será complicado. Ojalá podamos celebrar el primer título".