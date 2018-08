Machín: "En el fútbol lo que tenemos que hacer es acertar"

Pablo Machín compartió la lectura de sus jugadores que atendieron a los medios referente al pírrico marcador, aunque asume la falta de acierto de su equipo. "Hemos hecho más méritos que goles, pero en el fútbol lo que tenemos que hacer es acertar. Incluso en este tipo de partidos, por no sacar una renta mayor, te puedes llevar un susto. Hemos podido sufrirlo, aunque nos hemos mostrado muy superiores. Si el porcentaje de acierto no se corresponde con las ocasiones, lo tenemos complicado", señaló.

El preparador soriano espera que el duelo sirva de toque de atención para la vuelta, que se disputará en una superficie distinta (césped artificial). "Tenemos que hacer valer esas ocasiones en el partido de vuelta y en el resto de partidos. Si no hubiera porterías en el fútbol, que es imposible, estaríamos muy satisfechos. Hemos sido superiores, pero hoy en día nada es fácil. Tendremos tiempo de valorar el césped artificial. Siempre hay que tenerle más respeto a lo desconocido. Pondremos todo de nuestra parte para que no haya sorpresas", declaró el ex del Girona, valorando el encuentro realizado por Aleix Vidal pese a llevar unos pocos entrenamientos: "La predisposición y el trabajo lo teníamos garantizado. Los temas tácticos y de posición hay que corregirlos, era el momento para que ayudara al equipo y lo ha hecho francamente bien. Esperemos verlo, como mínimo, a este nivel".

De cara a la Supercopa, Machín añadió que: "No llegamos al cien por cien ni nosotros ni ellos, por las alturas a las que estamos. Al ser un equipo con una forma de jugar diferente tiene que necesitar su tiempo. El equipo está asimilando bien el concepto, demuestran ser buenos e inteligentes. El grado de forma se tiene que medir ante rivales de tu liga. El Barça es uno de los mejores equipos, una excelente prueba de toque para ver lo que puede ser este Sevilla".