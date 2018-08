El Sevilla ata a André Silva

Tenía Joaquín Caparrós marcado en rojo el día de hoy, 9 de agosto, en el calendario, como fecha clave para el delantero, siendo el momento en el que la Premier echaba el cierre a su mercado de fichajes y, con ello, se esfumaban de un plumazo una serie de acaudalados competidores por el '9', un objetivo que en el inflado mercado actual se ha convertido en una misión de riesgo, solicitando los propietarios auténticas millonadas por cualquier delantero que se pregunte. Y eso, buscando un ariete 'top' o de reconocido nivel, pues lo hace aún más complicado para Caparrós y los suyos.

Por ello Batshuayi, viejo anhelo sevillista, sigue siendo misión imposible, a pesar de que los de Nervión, como aseguraban horas atrás a ED desde el club, han "trabajado" en ello hasta el final, teniéndolo el Valencia, que juega la Champions, prácticamente cerrado. En la capital del Turia, de hecho, esperan poder oficializar su cesión en los próximos días si no ocurre "algo muy, muy raro". El primer ´match ball´, en cambio, lo ha superado ya el Sevilla con André Silva y Maxi Gómez, una vez que se cerrara el mercado de fichajes en Inglaterra y ninguno de los dos acabara firmando por uno de los clubes interesados en Inglaterra. Ello, sin embargo, no significa que el fichaje del charrúa resulte sencillo, después de que los vigueses hayan rechazado una oferta del West Ham de 25 millones de euros más otros cinco en variables por el delantero charrúa (finalmente han fichado a Lucas Pérez por 4,5 millones), remitiéndose a los 50 kilos que marca su cláusula de rescisión. Unas exigencias económicas que el Sevilla, lógicamente, no alcanza bajo ningún concepto, siendo la idea del conjunto blanquirrojo la de desembolsar 25-30 kilos en el delantero. Por ello, en las últimas horas se ha potenciado lo del portugués del Milan, a quien su agente movía por Inglaterra.

El Sevilla y el Milan discuten la fórmula para la llegada del futbolista y el Milan sigue pidiendo 20 millones por un traspaso. Con el jugador estaría ya todo acordado. Fuentes consultadas por ESTADIO se muestran optimistas en cuanto a la resolución de la negociación. Tras despuntar en Portugal con el Oporto, su curso en Italia ha sido decepcionante, lo que ha facilitado la operación con un Sevilla que es especialista en recuperar a futbolistas. André Silva marcó 10 goles en 40 partidos, pero sólo 2 en la Serie A. Junto al luso, la intención de Caparrós y los suyos es la de fichar a otro ariete.