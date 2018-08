Valverde: "Jugar la Supercopa a un partido la hace más abierta"

Durante el día previo a la disputa de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Sevilla FC, el técnico culé Ernesto Valverde y Gerard Piqué se han pasado por los micros para responder a las preguntas de los medios. El primero en aparecer ha sido el central culé, quien ha elogiado la disputa de la Supercopa a partido único: "Todo lo que sea acortar el calendario es bueno. Este año no hemos podido jugar ni un amistoso, porque nos quedábamos sin vacaciones. Cada vez hay más partidos y que las eliminatorias de Copa o la Supercopa sean a partido único, mejor".

Asimismo, con respecto al Sevilla, Piqué ha afirmado lo siguiente: "Es el equipo contra el que más veces he jugado y siempre es muy competitivo, independientemente del entrenador que tengan. No son las mejores condiciones, pero nos adaptaremos y vamos a ir a por todas para ganar la competición".

El tercer capitán culé también ha sido preguntado por el VAR: "Aportará que este deporte sea un poco más justo. Yo abogo desde hace tiempo. Seguirá habiendo polémica, porque en este país nos gusta, pero habrá menos y los árbitros tendrán menos presión".

El hasta ahora internacional con la selección también ha tenido tiempo para hablar sobre su flamante compañero en la zaga, Clement Lenglet: "Es un gran jugador con muy buen pie. Nos ayudará a repartirnos los minutos. Las temporadas son muy largas y hay momentos que se acumulan partidos muy importantes. Necesitamos piernas frescas para esos momentos. Lo que hace ganar es que no seamos solo"

El Txingurri Valverde, por su parte, también se ha manifestado acerca de disputar la Supercopa a partido único. "Jugar la Supercopa a un partido la hace más abierta. En un segundo partido siempre se pueden corregir errores. A un partido las fuerzas se igualan. Los dos equipos tenemos las mismas posibilidades. Ellos llevan compitiendo desde hace tres semanas y tienen el ritmo de competición y nosotros venimos de una gira que solo han jugado una parte de la plantilla. Tenemos ilusión por poder ganar nuestro primer título".

Por otro lado, ha afirmado que ganar la Supercopa no garantiza nada: "No sé si va a ser un bálsamo ganar. El año pasado la perdimos y empezamos muy bien la Liga. No hay una relación. Si podemos ganar y empezar la Liga como el año pasado, mejor".