"Aleix le vendrá muy bien al Sevilla"

Sólo hay que escuchar a Aleix Vidal y ver el cariño con el que habla de Lucas Alcaraz para entender que el técnico granadino es una voz más que autorizada para explicar qué puede aportarle al Sevilla el fichaje del tarraconense. El extremo y ese entrenador que le dio la alternativa en Primera división y al que considera un padre deportivo aún mantienen una amistad que, apuntan, será para siempre.

"Sigo teniendo contacto con él", aseguró Lucas Alcaraz a ESTADIO Deportivo, que se puso en contacto con él para cuestionarle sobre cómo ha sido la evolución de Aleix Vidal desde que coincidieron, en la 2013/2014 hasta hoy.

"Está con el mismo recorrido, pero creo que ahora es más maduro, elige mejor las opciones y ha evolucionado para arrancar desde más atrás, por lo que para el juego del Sevilla puede ser muy válido", analizó Alcaraz, que consideró que le "irá bien" y que sólo tiene elogios para definirle, como jugador y como persona: "Es un chaval súper humilde y muy aplicado. Como profesional, por su comportamiento, es siempre un diez".

El prestigioso técnico, que está ahora sin equipo a la espera de una oferta para volver a los banquillos, recuerda esa pretemporada de 2013, cuando dirigía al Almería y se quedó sorprendido con la calidad de aquel fichaje para el filial rojiblanco. "Aleix llegó al Almería desde el Mallorca B y era para jugar en el Almería B; pero tenía la promesa de estar unos días en pretemporada con el primer equipo (concretamente era una semana).

Al tercer día de entrenar conmigo, me preguntó el director deportivo cómo veía al equipo y le dije ´el mejor jugador que tenemos es el de los tatuajes (Aleix) y él me dijo que él había firmado para el filial. Le contesté que el primer partido de liga jugarían Aleix y diez más. Y a partir de ahí lo jugó todo e hizo un año sensacional. Había dado muchas vueltas para la edad que tenía, por esas circunstancias del fútbol no había cuajado; pero la verdad que estuvo muy bien", recordó Lucas Alcaraz.