Kjaer: "Disfruté mucho jugando con Lenglet"

Poco antes de formar parte de la Supercopa de España disputada en Tánger, el central del Sevilla FC Simón Kjaer habló para Mundo Deportivo, a los que respondió acerca del partido de esta noche y de su relación con el nuevo jugador culé, Clement Lenglet, quien abandonó la disciplina hispalense este verano.

Acerca de sus sensaciones en el inicio de temporada, Kjaer afirmó tener un gran apetito de fútbol. "He vuelto del Mundial con un gran apetito de fútbol y eso lo voy a trasladar en los partidos ahora con el Sevilla. Estoy ansioso por la nueva temporada para mí y para mi club".

Asimismo, habló sobre la dura derrota encajada por el plantel sevillista durante la pasada final de Copa. "Ese resultado nos dejó heridos. También a mí, me dejó muy triste a pesar de que no pude jugar por una lesión. Pero es fútbol y por suerte tienes grandes partidos todo el tiempo, así que no hay que acordarse de los malos resultados. Si piensas en tu próximo partido, te irá mejor en el futuro. Esta es una nueva temporada, un nuevo partido, una nueva final. Esperamos aprovechar esta oportunidad para ganar un título y empezar de la mejor manera la temporada".

El central danés habló sobre qué pueden hacer durante los noventa minutos de esta noche: "Durante la final de copa estuve fuera por una lesión en ese partido, así que recuerdo mejor nuestro partido en casa en la Liga contra el Barça, cuando estábamos 2-0 arriba a falta de algunos minutos por jugar. Deberíamos haber vencido al Barça en ese partido, así que ¿por qué no podemos hacerlo ahora?".

En lo referente a Lenglet, Kjaer se deshizo en elogios hacia su compañero. "Clément ya es un súperdefensa a pesar de su juventud. Disfruté mucho jugando con él teniéndole como compañero en el eje de la defensa porque él siempre tiene una muy buena actitud, es serio y trabaja duro. Tiene un gran potencial para el futuro".