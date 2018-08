En Francia dicen que el Sevilla va a por Nicolas Pépé

La derrota en la Supercopa de España a manos del Barcelona sacó a relucir de nuevo las carencias del Sevilla en la parcela ofensiva. Pese a la llegada de André Silva, el equipo de Pablo Machín sigue necesitando ese delantero goleador y otro atacante de banda y rápido que juegue por detrás del '9'. Para ese perfil han sonado nombres como el de Álvaro García, Ante Rebic o Munir, y ahora desde Francia apuntan otro...

Se trata del francés Nicolas Pépé, extremo derecho del Lille, que también puede jugar como delantero centro, y por el que el Sevilla se ha interesado según desvela hoy France Football. Aunque nacido en la localidad francesa de Mantes-la-Jolie, Pépé es internacional absoluto por Costa de Marfil. El Lille, equipo desde el que curiosamente también llegó este verano al Sevilla Ibrahim Amadou, pagó por Pépé el verano pasado 10 millones de euros al Angers.

Según el medio francés, el Sevilla ya habría iniciado una primera toma de contacto con el Lille y estaría sopesando hacer una oferta de 25 millones de euros por el atacante galo. El propio Lille rechazó una propuesta de 14 millones del Southampton antes del cierre de mercado inglés. También la Roma estaría en la lista de pretendientes del jugador de 23 años.

"Hemos fijado unos objetivos de ventas que no revelaré, y el club de esfuerzo por alcanzarlos. Por Nicolas Pépé aún no lo hemos decidido. Tenemos argumentos ofensivos así que veremos de aquí al final del mercado, pero no significa que vaya a ser vendido. No estamos presionados para vender", aseguraba hace poco Gerard López, presidente del Lille. Sin embargo, la DNGC (Dirección Nacional de Control de Gestión) reclama 80 millones de euros al Lille para equilibrar sus cuentas, que se está debatiendo entre mantenerlo una temporada más para que acabe de explotar para venderlo por mucho más dinero, o venderlo ahora para aliviar las cuentas del club del norte de Francia.

En el Lille jugó la temporada pasada un total de 38 partidos en los que alterno su posición principal en la banda derecha como la de hombre referencia, haciendo 14 goles y repartiendo cinco asistencias. En la primera jornada de la Ligue 1 disputada el pasado fin de semana, Pépé hizo un gol en el triunfo del Lille ante el Rennes por 3-1.