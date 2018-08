André Silva: "He venido aquí porque me gusta el Sevilla"

André Silva ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Sevilla, aunque el delantero portugués ya llegó a debutar el pasado domingo en la Supercopa de Europa. "Todo ha pasado muy rápido, estoy encantado, las primeras impresiones es que estoy muy contento, tengo ganas de que comience la Liga", ha dicho el nuevo ariete sevillista.

Sobre los motivos que le han llevado a venir al Sevilla, Silva ha explicado: "Pienso que el míster me quería aquí, he venido aquí porque me gustaba el Sevilla, con la gente que me quería, tanto yo como los otros delanteros estamos dispuestos para jugar".

También fue cuestionado el portugués por si había hablado con su compañero de selección y ahora en el Betis William Carvalho o con Layún, excompañero en el Oporto. "Conozco a William pero está en otro equipo, yo estoy en el Sevilla y solo hablo del Sevilla. Con Layún no hablé mucho. Me dijo que la ciudad era muy buena pero no hablamos tanto del equipo".

Por último, cuestionado sobre la presión que hay sobre la delantera del Sevilla, André Silva ha comentado: "Lo importante es que el Sevilla gane, no es importante quien marque, yo voy a ayudar al Sevilla para ganar. Me gusta tener la pelota, jugar a la contra, me gusta el fútbol y creo que la Liga española es buena para mí, estoy contento de estar aquí".