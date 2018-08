El Benfica se interesa por la cesión de Corchia

No solo en las entradas trabaja Joaquín Caparrós, pues para que sigan llegando jugadores es necesario acelerar la salida de aquellos con los que no son prioritarios para Pablo Machín. Y ese es el caso de Sébastien Corchia, que tras la llegada de Aleix Vidal para reforzar la banda diestra, ha sido relegado a la tercera opción de Machín por detrás de Jesús Navas y del propio Aleix. El lateral galo llegó al Sevilla el verano pasado procedente del Lille a cambio de 5 millones de euros y las lesiones no le dejaron tener continuidad. De hecho estuvo toda la segunda vuelta en el dique seco.

Ahora, ya recuperado, el jugador parece que no acaba de encajar tan bien como Navas y Aleix Vidal en el sistema de Pablo Machín aunque el propio entrenador ha defendido la valía del francés en público. "Son cuestiones que habría que hablar con la secretaría técnica. Lo contemplo como jugador para sacarle el máximo rendimiento. Corchia ha tenido sus oportunidades, ha cumplido y si Aleix fuera un jugador únicamente para el carril, tendríamos tres, pero yo siempre he tenido dos carrileros derechos, dos izquierdos, y uno que pueda jugar en los dos lados que podría ser Aleix Vidal. Por lo tanto Corchia sigue siendo uno más", aseguraba Machín hace unas semanas.

Pese a todo, parece que Corchia tendrá complicado tener muchos minutos, y tras una temporada prácticamente en blanco por las lesiones, el galo está ávido de minutos para reencontrarse con su mejor versión. Así, según apunta el diario luso Record, el Benfica se ha interesado por Corchia y ya estaría negociando con el Sevilla para incorporarlo a préstamo para suplir a Ebuehi, que hace poco se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha.