Pablo Machín: "Tenemos que competir con el marcador a favor"

En la previa del encuentro de vuelta de la Q3 ante el Zalgiris Vilnius, Pablo Machín, entrenador del Sevilla FC, expuso sus sensaciones: "Los condicionantes están ahí, pero tenemos claro que éste no es un partido trampa sino que estamos ante un rival que ya lo puso difícil en la ida. Las circunstancias del entorno no nos favorecen porque la superficie no es a la que estamos acostumbrados, pero hay que estar prevenidos y que todas esas ocasiones que no entraron la semana pasada, sobre todo por su portero, esta vez sí lo hagan. Sabemos que no será un partido cómodo y necesitaremos de nuestra mejor actitud".

El soriano también habló sobre el césped artificial en el que jugarán este jueves: "Sinceramente me ha sorprendido porque pensaba que sería de otra generación, pero no debemos centrarnos en eso ni excusarnos. Las circunstancias son las que son, no las ideales y menos en un partido UEFA que exige tantos condicionantes, pero hay que jugar aquí y no quiero que se centre todo en esta circunstancia, que será importante pero esperemos que no determinante".

Tras el duelo en el Sánchez-Pizjuán, el ex del Girona analizó al rival: "Hicieron muy buen partido en la ida, compitiendo bien. Era lo que esperábamos porque nadie regala nada en las competiciones europeas. Lo que esperamos mañana es que sea aún más complicado que la ida, porque ellos necesitan dos goles para pasar y están en su casa, más habituados que nosotros"

Machín tampoco quiso excurarse con disputar dos duelos a la semana, pues el domingo llega el debut liguero ante el Rayo Vallecano (20:15 horas): "Son circunstancias que ojalá podamos repetir mucho tiempo, porque significará que seguimos en Europa. Está claro que vamos a estar condicionados porque los viajes y los horarios pueden desgastar, pero si vamos pasando eliminatorias, esa euforia lo compensará. Lo más significativo es que hay poco tiempo para entrenar".

Finalmente, aunque no quiere confianzas, abogó por controlar la ventaja conseguida en la ida (1-0): "Para asegurarnos el pase estaría bien marcar, pero hoy por hoy el marcador está de nuestro lado y el que está obligado a hacer dos es el rival. Las sensaciones son de respeto y de saber que tenemos que competir con este marcador a favor. Todo el mundo sabe que en casa merecimos un resultado mayor y en el vídeo hemos visto cosas a corregir, pero más en el aspecto defensivo que en el ofensivo. Hubo errores subsanables y si lo conseguimos, la eliminatoria estará de nuestro lado".