Sergi Gómez: "Lo importante es dar la cara y competir"

Tras aterrizar en Vilna, donde mañana se enfrentará el Sevilla FC ante el Zalgiris Vilnius en la vuelta de la Q3 de la Europa League, Sergi Gómez ha atendido a los medios oficiales del club: "Sabemos lo importante que es y que el resultado de la ida no fue abultado. No va a ser fácil, pero venimos con ganas y preparados para conseguirlo. Para el Zalgiris era muy importante jugar en un estadio como el Sánchez-Pizjuán y nos pusieron difícil hacer más goles. Ahora cuentan con el factor de jugar en su casa y nos intentarán complicar las cosas"

El ex del Celta no quiere poner ninguna excusa de cara al partido frente a los lituanos: "No estamos habituados al césped artificial, pero no debe ser un problema. Hemos hecho el último entrenamiento allí en Sevilla en artificial y no debe suponer algo grave. Puede afectar sobre todo en conceptos del juego, a la hora del bote y el control, pero hay que adaptarse lo más rápido posible y para ello entrenaremos hoy allí".

El canterano del FC Barcelona ha destacado que tienen entre ceja y ceja la portería rival: "Lo importante es dar la cara, ser compactos y salir a competir. Todo gol fuera de casa es importante y más en una eliminatoria como ésta. Sabemos que hay que ir a por todas y si podemos hacer un gol pronto, mejor".

Finalmente, ha asegurado que no sabe si saldrá de titular: "Los que hemos venido estamos todos disponibles, pero el que hace el once es el míster y el tiene su criterio para tomar las decisiones. Si pasamos sabemos que puede ser un año con muchos partidos, pero el equipo se ha reforzado para poder estar fresco cada tres o cuatro días".