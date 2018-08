Arana: "Creo que el sistema del míster me viene muy bien"

Guilherme Arana jugó la segunda parte ante el Zalgiris y culminó su partido con un buen gol, el primero con los colores del Sevilla. "Estoy muy feliz por mi primer gol con la camiseta del Sevilla. Hemos hecho un gran partido y ahora a descansar, porque el domingo empieza LaLiga y tenemos que estar fuertes", ha dicho el brasileño en los medios oficiales.

"El míster siempre me pide que encare al defensa y he visto que el balón venía en mi dirección y así lo he hecho", explicaba el lateral sobre su gol.

Sobre el nuevo sistema de juego con la llegada de Machín, el ex del Corinthians cree que vendrá bien: "La temporada pasada no pude tener muchos minutos, pero ahora estoy teniendo mi oportunidad y creo que estoy haciendo un buen papel, trabajando fuerte y motivado. Una de mis cualidades es atacar y creo que el sistema del míster me viene muy bien".

Por último, Arana se congratuló por los cinco goles: "En el primer partido su portero lo hizo muy bien. Hoy también, pero hemos definido mejor".