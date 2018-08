El debutante Franco Vázquez y Mercado, llamados por Argentina

La Federación Argentina de Fútbol ha hecho oficial la lista de jugadores que se llevará el técnico interino Lionel Scaloni para los dos amistosos previstos en Estados Unidos. El próximo día 7 de septiembre frente a Guatemala, en Los Angeles Memorial Coliseum, y el 11 del mismo mes contra Colombia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para dichos encuentros han sido convocados dos sevillistas, Gabriel Mercado, un habitual en las listas de la albiceleste y Franco Vázquez, quien debutará con la selección de su país de origen.

Ya en 2015, el ex del Palermo, por su doble nacionalidad, jugó un par de amistosos con la selección italiana. En una entrevista del 'Mudo' con ESTADIO Deportivo de diciembre de 2016 fue cuestionado por esta situación, si elegiría a Argentina o a Italia para defender su bandera sobre el terreno de juego.

"Está la posibilidad, y últimamente he escuchado varios rumores. Sería muy lindo, pues yo de siempre me siento argentino aunque tengo pasaporte y soy italiano desde que nací. Argentina tiene muchos buenos jugadores, por lo que no es fácil. En Italia últimamente también están saliendo muchos jugadores, por lo que tampoco es sencillo. No tengo preferencia, son dos selecciones importantes", dijo el '22' a este medio.

Ahora, le ha llegado la posibilidad de vestir la albiceleste, algo que no hará en esta ocasión otro nervionense que suele estar presente en las listas de los suramericanos, Éver Banega.