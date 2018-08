El Valencia, la gran amenaza por un Sarabia que hace historia

Pablo Sarabia, bigoleador en el 0-5 endosado por el Sevilla FC al Zalgiris en la previa de la Q3 de la Europa League, volvió a demostrar en Lituania lo importante que es su presencia en el sistema de Pablo Machín, haciendo aún más evidente la necesidad de que se resuelva cuanto antes su futuro y, para bien de los de Nervión, firme su renovación y mejora de contrato.

El club, por su parte, emplaza la cita a principios de septiembre, entendiendo que ya le han ofrecido lo máximo que pueden darle (unos dos millones de euros netos por temporada, o lo que es lo mismo, colocarlo en el segundo escalón salarial del plantel) y dejando, públicamente, la pelota en el tejado del madrileño, que será ahora quien tenga que decidir qué hace con su futuro.

Con dos años de contrato por delante como sevillista (el objetivo blanquirrojo es hacerle otros dos), el ex del Getafe ha manejado en las últimas semanas una suculenta propuesta de la Real Sociedad, que estaba dispuesta a abonar los 18 millones de euros que marca su cláusula de rescisión (llegó a Nervión a cambio de 400.000 euros) y, gracias a su especial régimen económico y fiscal, ofrecerle un contrato por cuatro temporadas a razón de tres millones de euros netos. Una oferta muy interesante en términos económicos, pero no tanto en lo deportivo para Sarabia, quien entiende que abandonar la capital hispalense por San Sebastián supondría bajar un escalón en lo futbolístico.

Ahora, sin embargo, a los del Sánchez-Pizjuán le habrían salido una amenaza de mayor envergadura futbolística por su polivalente centrocampista ofensivo, a quien Pablo Machín está haciendo brillar como mediapunta. Se trata del Valencia de Marcelino, que en su deseo de darle mayor empaque a su ataque, habría pensado en el madrileño. Así, según publica la Cope, la derrota del Real Madrid en la Supercopa de Europa en Tallin ha empujado a los merengues a buscar un delantero, apareciendo la figura del valencianista Rodrigo como una alternativa de garantías y a un precio mucho menor que el de otros grandes goleadores: 60 millones de euros.

La operación, de producirse, empujaría a los de la capital del Turia a reforzar su ataque con un futbolista con gol, pero que no sea un '9' puro (ya han incorporado este verano a Batshuayi y Gameiro), siendo ese hombre Pablo Sarabia.

De acelerarse los movimientos, el Valencia no tendría el menor problema en pagar los 18 millones de euros que marca su cláusula de rescisión y Sarabia, a diferencia de la Real, sí vería a los ches como una alternativa de peso en lo deportivo. Es decir, una amenaza real que invita a los de Nervión a no esperar a septiembre y a intentar cerrar la renovación del madrileño cuanto antes.

Sus números hablan por sí solos. De hecho, con sus dos goles frente al Zalgiris, Pablo Sarabia ya suma un total de 13 dianas y siete asistencias de gol en 2018, siendo el jugador español de LaLiga que más ha participado en los goles de su equipo en todas las competiciones disputadas a la largo del presente año, como resalta la cuenta especializada de Twitter @OptaJose. Tal es su trabajo, que sólo le superan los azulgranas Leo Messi (38) y Luis Suárez (36), así como el portugués Cristiano Ronaldo (33), que este verano ha abandonado el Real Madrid para emigrar hacia la Juventus, y el colchonero Antoine Griezmann, con 30 participaciones de gol.

No es extraño, por tanto, que el nombre de Pablo Sarabia vuelva a ser vinculado con la selección española, una vez que el nuevo seleccionador español, Luis Enrique haya avanzado "sorpresas" para su primera lista, la cual debe dar el 31 de agosto de cara a los encuentros oficiales frente a Inglaterra y Croacia.