Machín: "El mayor condicionante es la ilusión del Rayo"

Más allá de los temas que conciernen a la planificación del Sevilla FC, Pablo Machín quiso centrarse en el debut de esta temporada 2018/2019 contra el Rayo Vallecano, dándole a la competición la importancia que se merece: "LaLiga es la competición de todos, donde nos tenemos que ganar el derecho de pelear por estar arriba. Todos los partidos son importantes, pues pienso que los primeros puntos de estas jornadas valen lo mismo que los de las últimas. La afrontaremos de la mejor manera sabiendo que todos los partidos son importantes".

A pesar de que el rival es un recién ascendido, el técnico soriano no quiere que sus jugadores se confíen: "Yo creo que el mayor condicionante que tenemos es la ilusión y la inercia positiva que el Rayo trae de la temporada anterior. El año pasado nos pasó a nosotros en el Girona algo similar. Se han ganado estar en Primera porque han demostrado que se merecen estar en la categoría, saben a lo que juegan y cuentan con futbolistas con experiencia en Primera y otros que son muy buenos. Apoyados por su público van a ser muy difícil de doblegar. Los tenemos que respetar. Sobre el campo hemos podido hacer pocas cosas, sobre el vídeo alguna más, pero nos vamos a tener que ir acostumbrando a estas condiciones de dos partidos a dos semanas. Vamos a competir".

Para Machín, su equipo, que ya lleva tres semanas de competición oficial, aún no está en el punto de forma deseado por él: "Seguro que no estamos al nivel que me gustaría, pero de lo que se trata es de ir consiguiendo resultados que nos ayuden a adquirir confianza. El trabajo lo estamos haciendo bien, pero ayudan a mejorar los resultados, que dan esa confianza". Con todo, el preparador nervionense ha visto señales en su equipo que quiere que se repitan en los albores de la competición doméstica: "Quiero que mi equipo sea agresivo, que gane, que transmita el plan de actuación. Creo que es importante que el grupo crea en lo que se plantea cada partido, y hasta ahora se ha llevado a cabo en todos los partidos".

De este modo, el ex del Girona no se puso metas a largo plazo, sino ir avanzando duelo a duelo: "La mejor forma y la más práctica de superar el séptimo puesto del año pasado es pensando en la inmediatez, ganando el partido de este domingo. Lo inteligente es pensar en este partido, afrontarlo de la mejor manera, ganarlo y hacer lo mismo cada jornada. Así, los objetivos ambiciosos finales se podrán cumplir".

En cuanto a la convocatoria, el cuadro blanquirrojo contará con una baja en el carril zurdo: "Arana ha tenido un problemilla en el último entrenamiento que están valorando. Por lesión, el único contratiempo que puede haber es el de Guilhe".

Antes de terminar, Machín se refirió a la posibilidad de disputar partidos en Estados Unidos, algo que, como a otros profesionales, no termina de agradarle: "No es lo normal, bastante viajes tenemos ya. Nosotros somos una parte de, que se me entienda, este circo. Cuando los dirigentes toman estas decisiones podemos dar una opinión, pero ellos son los que mandan. Si tenemos que ir allí, ya haremos una valoración concreta".