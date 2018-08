Machín, sobre Portu: "La situación no depende de lo que yo quiera"

En la rueda de prensa previa al debut liguero del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano, Pablo Machín se refirió a lo que queda por venir para completar su plante, dejando a las claras que necesita jugadores de distintos cortes: "Lo importante es que vengan futbolisas que mejoren o complementen. Traer por traer, no. Estamos abiertos a que haya futbolistas, sobre todo, buenos, de calidad, y que nos mejoren lo que tenemos ahora. Pueden ser veloces, rematadores, en cuanto al aspecto ofensivo. No olvidemos que tenemos que tener equilibrio, es probable que estemos abiertos a la llegadas de defensas. Tenemos que valorar el mercado, a ver qué hay. La exigencia la vamos a tener, queremos que sea un equipo competitivo en todas las competiciones y para eso tenemos que tener buenos mimbres. La secretaría está trabajando para que tengamos a los mejores".

Centrándose en los nombre propios, el ex del Girona se deshizo en elogios con Portu, aunque especificó que él no es quien decide, finalmente: "Qué te voy a contar sobre él. Hizo más de diez goles la temporada pasada sin haber hecho ninguno de penalti. Es super rápido, tiene mucho hambre. La situación no depende del entrenador, de lo que yo quiera, tiene contrato con el Girona. Es un buen jugador, como hay muchos".

Por otro lado, Machín, quien mantendrá la incertidumbre tanto de entradas como salidas hasta el día 31 a las 00:00 cuando cierre el mercado porque "todo puede pasar hasta el último día", no quiso dar por cerrado a Gonalons, aunque esté cerca de la entidad nervionense: "Hasta que no se firman las cosas, todo es complicado. Todos los nombres que puedan salir, más allá de que tenga más certeza o menos, hasta que no se firma todo se puede romper".