Vallecas lo recibe con la alfombra roja

Las estadísticas no son una ciencia exacta, pero sí un excelente termómetro para medir el pulso de lo que se avecina. Y eso es precisamente lo que ocurre en Vallecas, donde el Sevilla de Pablo Machín se estrena mañana en LaLiga 18/19 durante un partido en el que, además, también se vivirá el debut del VAR en el Estadio de Vallecas, tras no haberse podido poner en práctica durante ningún amistoso previo. Es decir, un ensayo con fuego real en el que los de Nervión esperan no tener que agarrarse al videoarbitraje, pues parten con cierta ventaja. O eso, al menos, dicen los números. Tanto es así, que el conjunto franjirrojo no ha ganado ninguno de sus últimos nueve enfrentamientos ligueros contra el Sevilla, sumando dos empates y siete derrotas. Su última victoria ante los blanquirrojos data de enero de 2012, un 2-1 en Vallecas.

Pero no queda ahí la racha, sino que va más allá. Y es que los de Nervión encadenan cuatro visitas seguidas a la calle del Payaso Fofó sin perder en el campeonato doméstico, acumulando dos triunfos y dos empates, a la vez que ha dejado su portería a cero en tres de ellas.

Es decir, un escenario que se antoja propicio para el debut liguero del nuevo proyecto sevillista al que le ha dado forma Joaquín Caparrós y que lidera el soriano Pablo Machín, quien tras haber solventado sin problemas sus eliminatorias de las rondas previas de la Europa League frente al Újpest húngaro y el Zalgiris lituano, aún tiene que acabar de formalizar su presencia en la segunda competición europea, midiéndose en el ´play off´ al Sigma Olomouc checo.