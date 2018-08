Machín: "Quien ha visto el partido, ha observado las señas de identidad"

Pablo Machín, técnico del Sevilla FC, se mostró contento por la goleada que su equipo le endosó al Rayo Vallecano en el que era el estreno oficial en el campeonato nacional de liga. "Estoy encantado, como todos los sevillistas", afirmó.

El entrenador soriano se marcha de la capital de España con la sensación del trabajo bien hecho después del orden y disposición que mostraron sus pupilos: "Es algo bueno. Una imagen vale más que mil palabras, quien ha visto el partido, ha visto las señas de identidad. Fuimos superiores, pero la brillantez de la victorias no debe deslumbrar, hay que ver también el fondo, analizar la situación y no pensar que antes había dudas y ahora no pensar más de lo que somos. Hay que tener los pies en el suelo, partido muy importante el jueves que hay que ganar, no hay margen de error".

El juego por bandas en una seña de identidad en el sistema del entrenador sevillista, el cual tenía claro que podía hacer daño al Rayo por ahí: "Tenia muy claro que con lo que había aquí mi idea de juego iba a calar porque las condiciones las tienen, son tan buenos que las ideas las asimilan. El esfuerzo para jugar así es grande, los jugadores lo están haciendo y van en esa linea".

Encantado con André Silva: "Cuando hablamos con él le prometimos que si trabajaba, las ocasiones las iba a tener. Es un rematador y nuestro juego es para eso, por los carriles, y si ha marcado tres no nos debe deslumbrar. Me quedo sobre todo con el trabajo que ha hecho".

Finalmente, habló sobre el choque contra el Sigma Olomouc del jueves: "Sólo pensamos en eso, ya están entrenando los que no han jugado en el campo para compensar las cargas. Como institución es un objetivo es pasar a la fase de grupos".