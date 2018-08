Rayo-Sevilla FC: Ya pone Kanfort a sus zapatos

Tras una pretemporada bastante anómala, en la que el Sevilla F.C. ha tenido que comenzar a competir de manera oficial mucho antes de lo esperado y con una plantilla aún por rematar (de hecho todavía faltan un par de detalles), Pablo Machín se prepara para su estreno hoy como entrenador blanquirrojo en LaLiga, un campeonato en el que la regularidad marcará las aspiraciones sevillistas y, en gran medida, también lo hará con el futuro del técnico soriano como entrenador, enfrentándose a su primera gran oportunidad al frente de un grande, después de que el curso pasado debutara en la máxima competición doméstica a cargo del Girona, con el que había ascendido.

Sin perderle ojo al ´play off´ de la Europa League, cuyo partido de ida tendrá que disputar el próximo jueves frente al Sigma Olomouc checo, Pablo Machín ya se acicala para su estreno y, aunque sin corbata (sólo lo consigue el FIFA) pone Kanfort a sus zapatos. Un debut en el que el preparador sevillista no quiere sorpresas ante un recién ascendido Rayo Vallecano que opondrán su ilusión por el retorno a Primera al mayor rodaje de los sevillistas, que ya acumulan cinco partidos oficiales a sus espaldas (las eliminatorias de las dos rondas previas de la Europa League disputadas y la final en Tánger de la Supercopa de España). Con la baja de última hora del brasileño Arana, por molestias, y con sus siete fichajes convocados, entre ellos el delantero luso André Silva, quien a priori partiría como referente arriba, se esperan cambios con respecto al once de Vilna, con el retorno del argentino Mercado y el danés Kjaer, a los que Machín les dio descanso, y de otros que no jugaron como Jesús Navas o Roque Mesa. Con las bandas para Escudero y el palaciego, las principales dudas residirían en una mediapunta aún por apuntalar en la que el técnico soriano, pese a ello, goza de innumerables opciones.

Tras el destape goleador en Lituania de Nolito y Sarabia, cada uno de ellos firmó dos goles, todo hace indicar que el madrileño, fundamental en la idea de juego del actual Sevilla, seguirá partiendo como titular, mientras que el sanluqueño, por su parte, podría ceder su sitio en favor del argentino Franco Vázquez, quien no participó frente al Zalgiris. Es decir, un once que se asemejaría mucho al puesto en escena frente al Barcelona en la final de Tánger, pero con pequeñas variaciones.

Por su parte, el Rayo afronta este primer partido de Liga tras una pretemporada saldada con un balance irregular de juego y resultados, con dos derrotas en siete partidos, y con la necesidad de reforzar una plantilla corta de efectivos en la que todavía hay mucho margen de mejora.

El conjunto madrileño apelará a la ilusión que tiene por volver a la elite y a su condición de local para su estreno, con una hinchada volcada que ha conseguido que este año se alcance el récord histórico de abonados.

En el plano deportivo, Míchel cuenta con la baja por sanción del centrocampista Santi Comesaña. El once que presentará es una incógnita, habiendo guardado sus cartas a lo largo de la semana. Sí se espera, sin embargo, el debut de algunos refuerzos ilusionantes para la hinchada franjirroja, como es el caso del lateral derecho peruano Luis Advíncula o el extremo malagueño José Ángel Pozo, uno de los mejores jugadores de Segunda la pasada temporada en el Almería.

El estadio de Vallecas lucirá sus mejores galas para el regreso a Primera y no lo pondrá sencillo.