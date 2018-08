André Silva: "Ha sido el debut soñado con el Sevilla"

Madrid, 19 ago (EFE).- André Silva, delantero portugués del Sevilla y autor de tres goles en la victoria frente al Rayo Vallecano, declaró que el partido y su actuación fueron "el debut soñado".

"Ha sido el debut soñado, siento un orgullo enorme. He hecho lo que me ha pedido el entrenador, que es trabajo para que tenga las oportunidades de hoy. No hay que pensar en ponerse límites porque las cosas van a ir llegando sin más", dijo André Silva, en declaraciones en la zona mixta del estadio de Vallecas.

"Espero poder seguir haciendo muchos más goles en el Sevilla. Somos muchos delanteros en la plantilla y hay que trabajar para poder jugar en este equipo", comentó el portugués.