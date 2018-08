Gonalons: "Estoy preparado para conseguir grandes cosas"

El Sevilla ha hecho oficial la octava incorporación del club durante el mercado veraniego, un Gonalons al que no le fue bien durante su primera temporada en Roma y que espera poder aportar bastante al club. "Fue una temporada difícil en el fúbol italiano, pero el final de temporada fue bueno y ahora estoy preparado para conseguir grandes cosas en un club que conozco bien. Me han demostrado mucho y quiero darlo todo por este club".

No es el primer jugador vinculado entre Roma y Sevilla, puesto que jugadores como Fazio o Perotti y el director deportivo Monchi han pasado por ambos clubes. De hecho, el de San Fernando fue quien llevó al jugador al club italiano. "Monchi y yo nos conocemos bien, porque él me hizo llegar a la Roma y sabemos lo que consiguió aquí en el Sevilla. Es alguien muy importante aquí y para mí es muy importante jugar en su antiguo club, que ha ganado muchos títulos".

Asimismo, el jugador ha podido hablar con el que será su técnico durante la presente temporada, Pablo Machín. "Sí, he tenido tiempo de hablar con él. Sé que en España se juega más a tener la posesión y eso me gusta, porque en el Lyon se le daba mucha importancia. Me adaptaré muy rápido a este estilo de juego".

Por otro lado, el jugador ha aclarado su parecido en la forma de jugar a la del galo Steven Nzonzi, quien precisamente ha abandonado la entidad hispalense para jugar en la Roma. "Sí, tenemos un estilo similar. Es cierto que jugamos en el mismo puesto. Nzonzi hizo un gran trabajo en el Sevilla y ganó el Mundial. He hablado con él. Es un gran jugador, pero yo quiero demostrar que también puedo hacer cosas importantes en el Sevilla".

El exjugador de la Roma ha afirmado sentirse con ganas y estar preparado para poder ayudar a la plantilla cuanto antes. "Sí, estoy listo. He hecho una buena pretemporada con la Roma, he jugado amistosos y, si el míster quiere, estaré para jugar cuando él lo precise".