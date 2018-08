Falqué estalla con el Sevilla al acecho

En la búsqueda de un mediapunta con gol, el Sevilla vuelve a la carga por Iago Falqué. El español cumple con creces el perfil que pretenden encontrar en la secretaría técnica de Eduardo Dato. A pesar de ser pieza clave en la dinámica turinesa, la llegada de Zaza cerraría las puertas al español. Mazzarri pretende jugar con dos delanteros de área como son el exvalencianista y Bellotti. En ese esquema de 3-5-2, el vigués no encontaría su sitio. Entre él y Niang, debe salir uno, y ante esta tesitura se pronunció tras el último encuentro ante la Roma: "No hay suficiente respeto hacia mí, después de 24 goles en dos campeonatos no debería haber dudas sobre mí. En cambio...".

Según Tuttosport, el Torino ya ha rechazado una oferta en la que los sevillistas proponían una cesión con opción de compra de 15 millones de euros. Los andaluces ya se interesaron por contar con sus servicios en junio, y ahora la respuesta italiana pretende que se acerquen a la cifra de 20 kilos. Junto a los hispalenses, el gran otro competidor por contar con sus servicios es el Borussia Dortmund. Sin poder encontrarle sitio a Niang y Ljajic, el otrora romanista tiene muchas papeletas de ser el elegido para colocarse en la rampa de salida, a pesar de que Petrarchi, dirigente del club 'granata', habló sobre ello: "No necesitamos vender por la fuerza, pero veremos qué posibilidades habrá en los próximos días".

Permanecer en el Toro es otra de las alternativas que maneja el efectivo en caso de salir uno de sus dos compañeros. En cualquier caso, como él mismo manifestó en zona mixta, en los próximos días se resolverá su futuro. Rusia, Alemania y España cierran sus mercados en diez días, fecha con la que se inicia la cuenta atrás para que los nervionenses, tras tantear también a Portu o Pépé, logren incorporar a su mediapunta deseado.