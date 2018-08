Machín: "Es muy probable que Gonalons debute mañana"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha comparecido en sala de prensa desde el Andruv Stadion donde este jueves se enfrentará al Sigma Olomouc en el partido de ida del play off de la Europa League. El técnico soriano ha evitado cualquier exceso de confianza tras la victoria ante el Rayo en Liga. "Suelo decir de modo coloquial que después de una gran victoria puede venir una gran 'cagada', la autocomplacencia es peligrosa. El equipo tiene claro que para nosotros pasar es imprescindible y vamos a poner todo de nuestra parte para dejar la eliminatoria lo mejor posible ya en este partido aunque quede la vuelta", ha dicho desde la República Checa.

En cuanto a la lista de convocados, en la que no están hombres importantes como Kjaer, Mercado o Franco Vázquez, Machín ha explicado: "No es cuestión de preocupación porque hemos dejado dos centrales en Sevilla, es porque confiamos en la gente que hemos traído. Tengo que ver varios aspectos y aprovechar toda la plantilla. Lo que traemos es suficiente para dar un buen nivel sabiendo que son dos partidos y ojalá podamos dejarlo bien aquí y no tener que ir a por una remontada épica en Sevilla".

Sobre el rival, el míster nervioenense ha dicho: "Sabemos que todos los rivales de UEFA son complicados, hoy nada es fácil en el fútbol. Es un equipo que está más rodado que a los rivales que nos hemos enfrentado antes. Es un equipo muy físico y con capacidad para ponernos las cosas difíciles. El Sigma es un rival habitual de las competiciones europeas, es verdad que los últimos años ha tenido una mala racha pero seguro que querrán estar en la competición, como nosotros, para demostrar que siguen siendo un gran club".

Habrá muchas novedades en el once titular: "En cada partido hay cambios en algunas posiciones, mañana también los habrá, se trata de seguir dando confianza a todos y que puedan actuar para cuando vengan épocas más exigentes, así ese teórico cansancio no se deje notar al ir repartiendo minutos".

El debut de Gonalons: "Nosotros lo traemos con la idea de que lo podemos usar, ha hecho la pretemporada con la Roma, ha llegado el último y le debemos utilizar así que es muy probable que pueda debutar mañana".

Un checo en la plantilla del Sevilla, Vaclik: "Sabíamos que Thomas era un buen portero, es una alegría tenerlo, se ha adaptado muy rápido, es muy inteligente y ha puesto todo de su parte para conocer el idioma cuanto antes, es de agradecer porque nos viene bien a todos. En cuanto a la trayectoria del Sigma en Liga sabemos que no está en su mejor momento, vienen de una derrota pero eso no significa que pensemos que va a ser más fácil ni mucho menos".

El peligro del rival: "Creo que nuestro rival es muy ambicioso, llega con muchos jugadores al área, intentaremos que eso nos beneficie en ataque al desordenarse, todo lo que sea ganar será positivo para nosotros pero eso habrá que demostrarlo sobre el terreno de juego".