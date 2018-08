0-1: Sarabia hace bueno cualquier plan

Las entradas de Jesús Navas por la derecha, el juego de espaldas de André Silva (tres goles y una asistencia en dos ratos) y el olfato goleador de un todavía no renovado Pablo Sarabia sirvieron al Sevilla FC para volverse con un excelente botín de la República Checa. Sobre todo, si se atiende al pobre juego de los de un Pablo Machín que, pensando en LaLiga, sacó un once bastante alternativo frente al Sigma Olomouc, un equipo con más intención que acierto.

Quedó demostrado, una vez más, que lo del "partido a partido" y la "amplitud de plantilla" es una buena milonga para los futbolistas, para que estén siempre enchufados, porque evidentemente al final lo condicionan todo el calendario y la enjundia de los rivales. Machín es consciente de que el proyecto más importante de su vida arrancará muy bien si gana a Villarreal y Betis, y pasando, como sea, este 'play off' de la Europa League. Por eso, le valía este jueves con volver de la República Checa vivo, para rematar la faena en casa. Y lo logró, pese a ser inferior, sobre todo en la primera parte, a un rival que sólo es un poco mejor que el Zalgiris.

No es que hiciese paradas salvadoras, pero Vaclik se mostró mucho más seguro que sus defensas, sobre todo que un Berrocal aún verde que arrastró a Amadou, bastante menos fiable desde su lesión. Apagó más de un fuego, eso sí, Joris Gnagnon. Unos metros por delante, debutó Maxime Gonalons dejando una grata impresión. El futbolista cedido por la Roma mostró colocación, dotes para el robo y criterio en la salida. El problema es que arriba Nolito, Sarabia y Muriel, que falla lo difícil y también lo fácil, no hicieron nada. A Ben Yedder, por cierto, el técnico le dio un nuevo 'empujón' para que se decida a salir de aquí al 31. Si es así, que Castro tire de chequera y traiga otro delantero del nivel de André Silva. El luso no podrá jugar siempre.

Al menos, hasta que a Machín le dio por mover su banquillo, en el minuto 65. Entraron Jesús Navas y André Silva, y ahí cambió la película. El palaciego entró varias veces por su costado y el luso dio muestras de su excelente capacidad para recibir y poner de gol a la segunda línea. Se benefició de ello, ya casi al final, un Sarabia que suma siete goles en partidos oficiales antes de que haya cerrado el mercado de fichajes...

Y eso, por si a alguien le da por pagar su cláusula (22 millones siguen siendo pocos), da bastante más miedo que la vuelta del 'play off', la cual, incluso sacando otra vez Machín un 'plan B' muy limitado, no parece correr peligro. La cuestión, en cualquier caso, es pasar a la fase de grupos. De si se hace con más o menos brillantez no se acordará nadie. De lo que haga contra el Villarreal y, sobre todo, el Betis, seguro que sí.

- Ficha técnica:

0 - Sigma Olomuc: Buchta; Sladky, Jemelka, Sterba, Veprek; Kalvach; Zahradnícek (Hala, m.87), Plsek (Dvorak, m.85), Houska, Falta; Nespor (Texl, m.78).

1 - Sevilla: Vaclik; Berrocal, Amadou (Sergi Gómez, m.71), Gnagnon; Aleix Vidal (Jesús Navas, m.70), Gonalons, Banega, Arana; Sarabia, Muriel, Nolito (André Silva, m.66).

Gol: 0-1, M.84: Sarabia.

Árbitro: Bobby Madden (Escocia). Amonestó al local Sladky (m.73) y a los visitantes Arana (m.66) y Muriel (m.91).

Incidencias: Partido de ida del 'play-off' de la Liga Europa, disputado en el Ander Stadium ante unos 10.000 espectadores. Césped en buen estado.