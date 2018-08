Pareja reconoce el interés del Atlas

Pese a que le queda una temporada de contrato, el Sevilla ha invitado a Nico Pareja a que se marche. No es una decisión agradable de tomar, por lo que significa el central argentino en Nervión, pero la idea de Pablo Machín y Joaquín Caparrós para por una renovación casi completa de la zaga.

Pareja tiene 34 años y se le ha presentado una oportunidad interesante de alargar su carrera en el Atlas mexicano, adonde el Sevilla le dejaría ir con la carta de libertad. Aún no puede darse por cerrado el asunto porque el zaguero, que esta mañana se ha montado a un avión en San Pablo, tendrá que pasar las pertinentes pruebas médicas, pero el asunto está en marcha.

"Es cierto el interés. Hay posibilidades de que vaya para allá (al Atlas), pero todavía no hay nada oficial", ha confirmado a ESPN. "El Sevilla no puede hablar sobre el asunto porque está al margen de las negociaciones. Así que yo me iría como jugador libre, en principio", ha añadido el aún capitán nervionense.