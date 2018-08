Yan Eteki se marcha al UD Almería

Poco -por no decir nada- va a quedar de la plantilla del Sevilla Atlético que no logró mantener la categoría durante la pasada campaña. El equipo de Luci ha sufrido una renovación prácticamente completa -técnico incluido- en la que son hasta diecisiete, entre cedidos y traspasados, los jugadores que han abandonado la entidad sevillista.



El último en sumarse a esta larga lista ha sido el camerunés de veinte años -este domingo cumplirá veintiuno- Yan Eteki. El mediocentro ha fichado por la Unión Deportiva Almería con un contrato que le vinculará a la entidad andaluza hasta el año 2020.



El camerunés llegó en el año 2011 a las categorías inferiores del Sevilla, donde ha ido pasando por las diferentes categorías del club hasta alcanzar el Sevilla Atlético en la temporada 2016-2017. Durante las dos temporadas en las que Eteki ha permanecido en el filial, ha disputado un total de sesenta y ocho encuentros, anotando un gol y siendo una de las piezas claves de la plantilla.



Si bien, el jugador ha decidido -al igual que muchos de sus compañeros- continuar su carrera futbolística en Segunda división, por lo que ha abandonado la entidad. Asimismo, el jugador podría no ser el último futbolista en abandonar el club, ya que según informó Cadena Ser Córdoba, Carlos Fernández estaba en la lista de deseos del club califal.



En cuanto a los recién llegados, han sido tres los jugadores que han ascendido al Sevilla Atlético, destacando a Pejiño, quien ha disputado la pretemporada a las órdenes de Pablo Machín, siendo únicamente el guardameta Lucho García y el lateral Manu Sánchez las nuevas incorporaciones del filial.