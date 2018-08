Corchia: "Estoy frustrado pero trabajaré duro para volver cuanto antes"

La mala suerte se ha cebado con Sebastien Corchia, el jugador cedido por el Sevilla al Benfica cayó lesionado en su segunda entrentamiento con las 'Águilas' y ahora deberá estar un mes en el dique seco. "Llegué al 100% y con una enorme voluntad para jugar en mi nuevo club y he tenido la mala suerte de la lesión de la rodilla. Estoy frustrado y triste porque no puedo ayudar al equipo, pero voy a transformar mis emociones en energía extra", ha dicho el galo en palabras a Goal.

No en vano, el lateral ya piensa en trabajar para recuperarse cuanto antes. "Voy a trabajar muy duro para regresar lo más rápido posible. Los médicos prevén que esté parado unas cuatro semanas, pero no puedo esperar para jugar en este gran club", ha manifestado.

A pesar que de no pudo jugar en la segunda vuelta con el Sevilla por las lesiones, Corchia no se había lesionado antes en su carrera, y así traquiliza a la afición del Benfica: "En la última etapa me lesioné en el Sevilla y no fallé la mitad de la temporada, pero nunca me lesioné en toda mi carrera. Normalmente juego todos los partidos, en el Lille venía de jugar los 38 partidos de la Ligue 1".

Por último, sobre su nuevo club, el exsevillista ha comentado: "El Benfica tiene grandes ambiciones. Es un gran club y vine con la misión de ganar títulos. Es un honor y un orgullo ponerme la camiseta de uno de los clubes más grandes de Portugal y también de Europa, donde tiene una gran historia. Quiero ganar títulos y el Benfica es el club perfecto para eso, ganar es parte del ADN del club y lo he sentido desde el primer momento".