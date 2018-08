Otro 'empujoncito' de Machín a Ben Yedder

A pesar de mostrar unos números envidiables y aparecer en citas clave en la pasada campaña, Wissam Ben Yedder cada vez se ve más sin sitio en la disciplina de Pablo Machín. Tanto es así que en el último encuentro ante el Sigma Olomouc, a pesar de partir en todas las quinielas como delantero titular de los blanquirrojos, terminó quedándose en el banquillo sin contar con minutos. El atacante no está cuajando en el sistema y estilo propuesto por el técnico soriano, hasta tal punto de que en la Supercopa le ganó el puesto André Silva con tan sólo un entrenamiento en su haber. Dos asistencias, un tanto y el penalti fallado en Tánger han marcado sus actuaciones con la casaca sevillista en la pretemporada.

Muchos fueron los aficionados que tantearon la suplencia del efectivo como un hecho sintomático de su posible salida, pero lo cierto es que únicamente no jugó por decisión técnica. La necesidad por parte del técnico nervionense es de un delantero de área que combine el remate oportunista con descargas a las bandas y movilidad. Perfil que cumple exclusivamente el recién llegado Silva.

"Mi idea es que no sea nuestro nueve referencia. El club esta trabajando para traer un nueve nato. Se siente más cómodo apareciendo desde atrás, en la mediapunta", mencionó partidos atrás el ex preparador del Girona al ser cuestionado por Luis Muriel. Pues bien, a pesar de esas declaraciones, tanto en la Supercopa como en último encuentro disputado, el cafetero ha ocupado la posición de delantero centro, algo que no pone otra cosa de manifiesto que una llamada de atención a Joaquín Caparrós para contar con otro ariete.

La situación del francotunecino se antoja complicada. A pesar de tener mercado en Francia -con el Olympique de Marsella al acecho-, el futbolista no pretende salir de la dinámica hispalense y si lo hace, será por una cifra que se acerque a los 25 kilos que pide Joaquín Caparrós. En cualquier caso, se quede o no en el Sevilla, el futbolista vuelve a partir otra temporada más como punta suplente y le toca decidir.