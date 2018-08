Machín: "Tienen que llegar algunos fichajes más para incrementar el nivel"

Además de referirse a los movimientos del Sevilla en cuanto a entradas y salidas se refiere, Pablo Machín ha analizado el choque que espera mañana ante el Villarreal. "Es un rival de entidad, que ha estado arriba en la clasifición los últimos años, nos lo va a poner muy complicado. Tienen una delantera nueva, de contrastada calidad, intentaremos que sus virtudes no puedan manifestarse aquí en el Pizjuán. Nosotros debemos seguir con nuestra seña de identidad, que no nos puedan ganar en acciones a la contra donde tienen mucha velocidad. Es un rival muy combinativo sacando el balón desde atrás y acumulando hombres por el centro", ha explicado.

Con respecto al once que se verá mañana, Machín no ha querido dar pistas aunque habrá novedades: "Creo que la idea de un equipo como el Sevilla es tener una plantilla lo más competitiva posible y que no haya muchas diferencias entre unos futbolistas y otros. Todos están pudiendo demostrar el nivel que tienen, estamos cumpliendo los objetivos y lo ideal es que en una liga bastante larga y en tres competiciones, necesitamos de la frescura de todos. A lo largo de la competición veremos si se puede seguir llevando a cabo, todavía tenemos tiempo para completar la plantilla".

Nivel de satisfacción con su plantilla: "Estoy satisfecho con lo que tengo, pero si preguntas a todos los entrenadores, si no abiertamente seguro que en 'petit comité' dirían que trajeran a más y mejores jugadores, es algo normal. Sé que los jugadores que han venido es porque vienen a aumentar el rendimiento, tienen que llegar algunos más para incrementar más ese nivel".

El cambio de hora del partido: "En este caso el sentido común ha tenido en cuenta al futbolista, los aficionados queremos ver un buen partido de fútbol y la temperatura va a condicionar, es un acierto para que los jugadores puedan rendir mejor".

Piensa ya en el derbi: "Es cierto que es una semana exigente, porque veníamos del primer partido de Liga que solventamos bien, en el partido de Uefa el rival nos lo puso muy difícil, el Sigma es un equipo muy físico, estuvo a su máximo nivel, y afortunadamente supimos hacer valer nuestra calidad en las áreas y ganar. Ahora nos viene otro partido de Liga muy exigente ante un rival que siempre está arriba y tendrá un nivel muy semejante a nuestro, pienso hasta ahí. Para el partido del derbi está antes el importantísimo de la Uefa con una elimntaoria abierta que tenemos que cerrar en casa".

Llegar líder al derbi sería una motivación: "saería anecdótico porque serían solo dos jornadas, lo que me motiva es ganar, no sé si llegaremos siendo líderes o no pero lo imporante es ganar, ya llegará el momento de hablar de los condicionantes que tienen partidos como este pero bastante repercusión tiene ya el partido de mañana".

Mañana, será importante el apoyo de la afición: "Desde que la selección española jugaba aquí ya se decía que era el jugador número de 12, pero nosotros somos los primeros que tenemos que dar motivos para que la afición nos anime y nos lleve en volandas. Cuando vamos ganando es fácil pero la afición inteligente como la del Sevilla aprieta siempre, en los momentos de flaqueza también. Eso siempre pasa por dar lo mínimo que es compromiso, trabajo y esfuerzo".

Nolito, en la prelista de Luis Enrique: "Es una pregunta para él, yo creo que es importante que el seleccionador se fije en los futbolistas del Sevilla, es verdad que españoles tenemos los justos pero están contando en esa prelista. Que sea un candidato siempre es positivo para el equipo y para él también".