Cazorla, agradecimiento a los sevillistas y ánimos para Escudero

Antes de firmar por el Villarreal, el último partido que había jugado Santi Cazorla databa de octubre de 2016. Los médicos le decían que, con esa carrera de lesiones en el talón de Aquiles, se debía contentar con poder jugar con su hijo en el jardín. Desde su llegada, el asturiano no sólo ha logrado volver a jugar, sino que también se ha puesto el peto de titular.



Partiendo desde el once inicial, el ex gunner volvió ser de lo más destacado de su equipo en creación, hasta tal punto que salió ovacionado del verde del Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio que honró su vuelta a los terrenos de juego con aplausos. Tanto es así que, minutos más tarde de finalizar el encuentro, el mediocentro puso un 'tweet' para agradecer ese apoyo y mandar ánimos a su compañero rival Sergio Escudero.





Buen partido del equipo ayer, empate en un campo muy complicado. Agradecer a la afición del @sevillafc en cariño mostrado! ¡Muchas gracias! Y muchos animos a SergioEscudero, te esperamos pronto de vuelta! @villarrealcf #endavant pic.twitter.com/ft6vZ0FffP — Santi Cazorla (@19SCazorla) 27 de agosto de 2018