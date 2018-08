Sergio Escudero volverá "pronto y más fuerte"

Más allá de un empate que no terminó de saciar ni a Sevilla ni a Villarreal, la única malo noticia que dejó el choque a su término no fue otra que la de la lesión de Sergio Escudero. Al filo del minuto 81, el vallisoletano cayó de mala manera ante la presencia amarilla de Raba. Al golpear contra el suelo, se torció el codo de tal forma que la primera exploración que ha tenido, ha dejado de manifiesto la gravedad con una luxación con posible fractura.



Tras pasar la noche en el hospital, hoy lunes sufrirá otra revisión. Antes de ella se ha mostrado vigoroso con la lesión: "Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, no esperaba tanto cariño.Volveré pronto y más fuerte, esto no es nada! GRACIAS". En esa segunda exploración se conocerá el verdadero alcance de la lesión y, por tanto, los pasos que debe seguir el Sevilla. Si fichar a alguien para esa parcela o confiar en Aleix Vidal y Arana hasta que se recupere. Todo será cuestión de los tiempos, aunque de momento, el ex del Getafe no pasará por el quirófano.



El futbolista ya está en su domicilio y, aunque en principio no se observa fractura en su codo izquierdo, es necesario que baje la inflamación para poder descartarla al 100%.





