Los 5 Canales principales en el camino del Betis hacia Europa

El Wanda Metropolitano se queda como el único fortín invicto de LaLiga después de que el Real Betis afianzase su candidatura europea asaltando el último fortín que le hacía sombra a la casa del líder, el estadio de La Cerámica. Con su triunfo por 1-2 ante el Villarreal, los verdiblancos se afianzan en la séptima plaza y se colocan a sólo tres de la sexta posición que defienden amarillos.



Ahora sí, por fin, procede abrir el debate europeo en el Betis. La línea del equipo es claramente ascendente y ha encontrado la tan buscada regularidad en los resultados. Pellegrini se ha ganado la credilibilidad de todos, los titulares están ofreciendo una grata imagen y los suplentes aportan siempre. Además, Nabil Fekir por fin sobresale y muestra constancia en un juego mucho más colectivo y tan meramente individual.



Al francés sólo le faltaba el gol y por fin mojó ante el Villarreal, en una acción en la que remató un 'saque de banda en profundidad' de Miranda, al más puro 'estilo Benito Floro'. Se le ve entonado, comprometido y motivado. Tanto es así que, tras el encuentro, apareció en zona mixta -no se prodiga demasiado ante las cámaras- para anunciar públicamente la candidatura del Betis a jugar en Europa. El éxito pasa en gran parte por el hecho de que el campeón del mundo mantenga este nivel de compromiso e inspiración, pero incluso por encima de él hay cinco Canales principales que pueden llevar al equipo a competiciones continentales:





Crucial. pic.twitter.com/zFi4w1sCEt — OptaJose (@OptaJose) February 14, 2021

Elal Betis, la, es Sergio Canales. El cántabro lidera todos los aspectos del juego y es capaz de convencer al más pesimista. Ante el Villarreal, los goleadores fueron Fekir y Emerson, pero el cántabro volvió a ser laa todo el engranaje, moviéndose por todo el campo y liderando todos los aspectos del juego:ganados; otros, entre ellos ladel 0-2; ycompletados de 72 intentos, unCon elcon su pierna menos buena, la derecha, Canales igualó a Fekir comodel Betis conrepartidos por cada uno. Además, con sus 64 entregas exitosas alcanza un total de 879 y se consolida también como eldel equipo verdiblanco. El domingo dio 89 toques al balón y, además de su fiabilidad en corto, mostró su talento paracon una(5 de 6 intentos).Aunque juega muy atrás e incluso se ve obligado a retroceder hasta la línea de defensa para recoger el balón de los centrales e, Canales, ya sea para dar el último pase o incluso para finalizar. En La Cerámica realizó dos remates a portería y, aunque no pudo marcar, es eldel Betis con siete tantos entre todas las competiciones y el(6).Lo mucho que significa Canales para el Betis está por encima de cualquier dato estadístico. El '10' roba, organiza, asiste y marca; pero quizásestá en el. Si él cree, hace creer a todos los que le rodean. Y es que no sólo hace brotar su, sino que elige el mejor momento para sacar el conejo de laVolvió de su lesión dos meses antes de lo que se esperaba y jugó unos minutos ante el, en un choque que iba 4-1 y que estuvo a punto de igualar con un doblete; empezó 2021 empatando el derbi justo después del tanto del Sevilla; encarriló la eliminatoria copera en, forzó la prórroga ante la; marcó el tanto de la postrera reacción para rescatar un punto en; remontó con otros dos tantos el 0-1 con el que else puso en el Benito Villamarín y puso tierra de por medio encon la asistencia del 0-2...La fotografía que Canales subió en el vestuario de La Cerámicafue mucho más que una simple felicitación al galo por su gol y que una simple exaltación de la victoria. Fuedel beticismo. El cántabro ha entendido que su asociación con el '8' debe ser más constante y no para de buscarle en el campo. Ha tirado del galo paray le ofrece llevar junto las riendas del equipo. Se afana porpor la omnipresencia y la perfecta sintonía entre el cántabro y el beticismo.