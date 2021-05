¿Una mala temporada? El 'zasca' estadístico a los críticos de Ocampos y Fekir

Ha terminado la 2020/2021, en su conjunto, la mejor para los dos principales equipos de la capital de Andalucía. El Sevilla FC repite clasificación de Champions, alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y luchó hasta el final por una Liga que ya es la mejor de toda su historia con la espectacular cifra de 77 puntos. Cuartos han sido los de Nervión y en el sexto escalón aparece su vecino. El Real Betis ha sido la gran sorpresa de 2021, con una espectacular remontada en la clasificación, despejando con determinanción las dudas para acabar con sólo dos derrotas en estos cinco meses y sellar su billete para la Europa League gracias a sus meritorios 61 puntos -tercera mejor marca de la entidad de Heliópolis tras los 62 de la 04/05 y los 73 de la 96/97-.

Y aun así hay (no muchos, la verdad) a quien todo esto les satisface pero no impide que tuerzan el gesto recordando, no sin razón, que blanquirrojos y verdiblancos pudieron obtener aún mejores resultados dejando escapar puntos valiosos en las últimas jornadas. No pocos de esos críticos exigentes recurren a un argumento común de imaginar cómo habría sido si Lopetegui y Pellegrini hubiesen tenido a todas sus estrellas al nivel de Fernando, Guido, Jordán, Canales, En-Nesyri o Borja Iglesias. Con dos nombres que sobresalen por encima del resto: Lucas Ocampos y Nabil Fekir.

Si uno busca por redes, lee muchos más comentarios críticos que alabanzas para el argentino y para el francés. Sin ir más lejos, estas líneas las escribe uno que ha pedido más de ambos, consciente por supuesto de que su capacidad es inmensamente superior a lo que muestran. Uno, con mucho esfuerzo y poco acierto. Otro, con cierto aire de indolencia y el cartel de intermitente, pero apareciendo de manera decisiva en momentos en los que se requiere a futbolistas de su nivel. Entonces, ¿qué? ¿Han hecho una mala temporada Ocampos y/o Fekir?

Como en todos los temas de debate, en el mundo hay más opiniones que orejas, casi todas con argumentos válidos. No obstante, en lo que a las estadísticas se refiere, los números dan un buen 'zasca' a los que se exceden en la valoración negativa. Según un completísimo informe de BeSoccer sobre los datos de todos los equipos de LaLiga, Ocampos lidera cuatro de los diez principales apartados números del Sevilla FC y Fekir hace lo propio en el Betis con tres de los mismos 10.

Es evidente que el aporte goleador del Ocampos de la 19/20 está muy lejos del de este curso: 17 dianas y 5 asistencias en 44 partidos frente al 8+4 de esta recién acabada 20/21. No obstante, se deja la piel en cada encuentro, trabaja muchísimo en un ida y vuelta constante para ayudar a su lateral y no para de intentarlo. Además, es el mejor sevillista en Duelos Ganados (357), en Faltas Recibidas (75), en Regates Exitosos (109) y en goles de penalti (4), pese a fallar dos muy importantes; sobre todo el de las semifinales coperas en Barcelona.

Lo mismo o algo muy similar con Fekir, otro que tuvo que renunciar a tirar penas máximas tras su error en el derbi con 1-1 y que tampoco alcanza sus cifras del curso anterior: siete goles y siete asistencias frente a sólo cuatro tantos y seis pases decisivos. Eso sí, acabó el curso tirando del carro del EuroBetis marcando el golazo del 2-2 y participando de manera determinante en el definitivo 2-3.

El primer y único tanto de falta directa del Betis 20/21 en el desenlace liguero ante en Vigo, el eslalon 'maradoniano' contra el Levante o su gran actuación ante el Celta, con dos asistencias a Canales, están en el recuerdo colectivo, donde también debería junto a su dominio en Duelos Ganados (447), en Faltas Recibidas (92) y en Regates con Éxito (137), quedándose también muy cerca del primer puesto en Pases Clave (el mejor es Canales, con 21).

Ahí están los datos, pero también las sensaciones. Cada balanza se inclinará a un lado u otro. Los números no cuentan toda la verdad pero son irrefutables en la que ofrecen. "Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas", dice una frase atribuida a Mark Twain. El debate es si han rendido por debajo de sus magníficas posibilidades o que les hemos exigido por encima de ellas. ¿Entonces, qué? ¿Han hecho mala temporada Ocampos y Fekir? A mí, ahora, me entran las dudas.