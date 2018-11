Machín,el buen gestor

No se cansa la dirección deportiva sevillista, con Caparrós a la cabeza, de repetir que Pablo Machín es en técnico "ideal" para el Sevilla FC, segundo clasificado de LaLiga. Una apuesta, en su día arriesgada, que ha resultado ser hasta la fecha un éxito rotundo, confiando el utrerano y sus adjuntos en un técnico pujante, a la vez que inexperto, que sin grandes alardes tanto dentro como fuera del terreno de juego ha sabido sobreponerse a las dudas, y también a sus errores, bajo la premisa más básica que cualquier entrenador debe tener en su librillo: poner en el campo a los once mejores. Indiferentemente de dibujos, de ideas preconcebidas o de factores externos. Los once mejores sobre el verde, y los hombres de oxígeno en función del trabajo de la semana. Parece de perogrullo, pero es lo que un gestor de fútbol debe hacer. Por Nervión, sin ir más lejos, pasó hace no mucho un italiano cuya primera medida fue cambiar a un Ben Yedder goleador por un Muriel discutido, sin gol y al que le pesaba el cartel de fichaje más caro de la historia. Amén de un 'Toto' Berizzo que repartía turnos de juego como si de la cola de una pescadería se tratase. Nada que ver con el soriano, quien ha sabido convertir su error con Ben Yedder en un acierto. Sin verborrea pública, ni necesidad de colonizar mentes. Desde lo básico, en base al trabajo y el rendimiento; lo que hace un buen gestor, un técnico sin alardes.