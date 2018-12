Y para defenderlo le dio una afición

Digerida la convulsa junta del pasado lunes que, por avisada, no dejó de ser controvertida, llega el momento de echarla al suelo y analizar en frío. "¿Por qué no compraron acciones? Ah, claro, no tienen dinero", indicó una Carolina Alés que ahora se disculpa eludiendo la etiqueta de 'clasista' y asegurando que es "de todo", menos eso. Y si algo fue la consejera sevillista es valiente, necesitando sólo una escueta intervención para desmontar por completo el teatrillo que el resto de sus iguales llevaban horas protagonizando.

Amparados en su derecho a vender (que los grandes accionistas, por mucho que duela a la mayoría, también lo tienen, como los pequeños que ya lo han hecho) y escondiéndose bajo el escudo de un Sevilla ultrajado por el fútbol-negocio, los grandes, los empresarios, eludieron lo evidente con medias verdades, olvidando un principio básico que recuerda El Arrebato en su himno: "Y para defenderlo le dio a una afición".

Una junta que los pequeños accionistas han tildado (erróneamente, creo) como "la de la vergüenza", olvidando que quedó patente que el sentimiento sigue vivo, más allá del escudo y de la bandera, que es, según dicen algunos, lo único que perdura. Pues el Sevilla FC es mucho más que eso, justo lo que recuerda el Himno del Centenario. Orgullosos, estoy seguro, estarán en el tercer anillo del Sánchez-Pizjuán, donde habitan muchos de los que pusieron su granito de arena para levantar la 'Bombonera', posibilitaron el fichaje de Bertoni o evitaron un descenso administrativo a Segunda B.

Ante el Krasnodar, hoy, otra oportunidad para evidenciar que el Sevilla no se vende (sus acciones sí), que eso no se compra con dinero. No imagino montañas de acciones sobre los asientos de Gol Norte, fajos de billetes ondeando banderas en la grada o sacos de dinero entonando el himno a capela para certificar hoy el pase. El fútbol es un negocio, pero no se compra con dinero. Y eso, el lunes, lo olvidó alguno: "Para defenderlo le dio una afición".