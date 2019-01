Las tablas en el marcador dejaron un sabor agridulce entre el sevillismo, que comprobó cómo su equipo, especialmente durante la primera mitad, pudo meterle mano a un Atlético de Madrid que está segundo en la tabla por méritos propios, más allá del discutido sistema del Cholo Simeone. Machín sorprendió a todos dándole entrada en el once titular al francés Joris Gnagnon, en lugar de un Simon Kjaer que volvía pero que no estaba aún para los 90 minutos.

Corpulencia ante un aguerrido Atlético de Madrid. Y no se arrugó el galo, que cuajó su mejor intervención como sevillista, siendo pieza clave en la contención y animándose, incluso, al ataque. Los colchoneros, pese a las probaturas a lo largo de la semana, fueron fieles a su dibujo, lo que no impidió que Jesús Navas percutiera con suma facilidad por su banda, superando a Saúl y a un Lemar al que Simeone le encomendó ir en la ayuda de su compañero. Por ello, el Cholo acabó colocando a Koke en banda, liberando a Saúl en ataque y consiguiendo contener algo más a un Navas que, de no haber acabado el partido, seguiría colgando balones al área todavía hoy.

El dominio sevillista quedó certificado con el 1-0, faltándole a los de Machín remachar el partido en varias ocasiones. Con la igualada de Griezmann, la tramposa sensación de dominio que ofrece el Atlético a sus rivales hizo presagiar lo peor durante ciertos compases de la segunda mitad, pero Machín no alteró su idea y siguió volcando el fútbol sevillista por la banda de Navas, oxigenado por Sarabia. Ben Yedder y André Silva hacían de las suyas arriba, pero el gol se les resistiría. Una bonita batalla táctica sobre el césped del Sánchez-10.