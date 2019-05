La quinta plaza, lo mejor que le puede pasar al Sevilla

El pasado domingo, en Montilivi, los de Joaquín Caparrós volvieron a demostrar que al Sevilla FC no le da este año para la cuarta plaza por méritos propios, como ya evidenciara con anterioridad ante el Getafe y el Valencia, cuando también dejó escapar otras dos ocasiones pintiparadas para aferrarse a una cuarta plaza que jamás debería haber abandonado este curso.

Pese a ello, las matemáticas y los deméritos de sus rivales se empeñan aún en cuadrar una agonía que, por anhelada, no es merecida a mi juicio en este epílogo. Por eso, sin ir más lejos, entiendo que la quinta plaza es lo mejor que le podría ocurrir al actual Sevilla FC, por muy complicado que resulte a cualquiera interpretar esta difusa lectura. Pero 'keep calm', amigo, que no he perdido la cordura.

Lógicamente, me resulta imposible anteponer el quinto al cuarto puesto, pues eso te asegura la Champions y 15-20 millones de euros más en ingresos la próxima temporada. Pero si no te da para ello... No se me ocurre mejor escenario para que Monchi pueda hacer borrón y cuenta nueva.

Desde el banquillo hasta la delantera, pasando por cada una de sus líneas. Sin cortapisas, ni la excusa del objetivo cumplido. Confiando su nuevo proyecto en el entrenador que considere oportuno, sin verse coaccionado por un hipotético cuarto puesto de Caparrós, al que respeta y admira y al que, entiendo, ve a su lado, pero no tanto en el banquillo. El de San Fernando tiene que cortar la mala hierba en la plantilla y siendo quinto, fuera del objetivo real, todo lo que sobra es mucho más evidente.