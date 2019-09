Así fue el mercado del Sevilla: evidente mejoría y algún pero

El plantel sevillista para la 19/20 ha quedado cerrado -al menos hasta enero- tras una planificación muy "agresiva" en la que la plantilla ha vivido una importante transformación, con 14 caras nuevas (teniendo en cuenta al canterano Pozo, que vuelve a la entidad blanquirroja tras salir cedido al Granada el pasado curso) y tan sólo nueve jugadores del pasado año, así como los canteranos Bryan Gil, Javi Díaz y el propio Pozo.

"Fui muy agresivo en la idea y en el pensamiento. Creíamos que era lo idóneo. Y tal vez no he sido capaz de generar las situaciones económicas para que se diera todo. A pesar de que era agresivo, no confiaba haber llegado tan lejos. Asumiendo que soy responsable de lo que haya faltad"", se sinceraba el propio Monchi horas antes de formalizarse el cierre del mercado.

Una revolución en la que el de San Fernando ha ido dibujando su cuadro con soltura, especialmente en los primeros días de mercado, en los que, casi de una tacada, realizó el grueso de las incorporaciones, centrándose posteriormente en las salidas y en realizar algún retoque final.

Los fichajes son el delantero israelí Munas Dabbur (Salzburgo), ya cerrado el pasado enero, el central brasileño Diego Carlos (Nantes), el centrocampista Joan Jordán (Eibar), el delantero holandés Luuk de Jong (PSV), el central francés Jules Koundé (Girondins), el medio argentino Lucas Ocampos (O. Marsella), el lateral izquierdo Sergio Reguilón (Real Madrid), el medio brasileño Fernando Reges (Galatasaray), el mediapunta Óliver Torres (Oporto) y el centrocampista serbio Nemanja Gudelj (Guangzhou ET).

A ellos se sumó poco antes de iniciarse la competición el extremo portugués Rony Lopes (Mónaco) y, en el último día del plazo de este período de contrataciones, el delantero mexicano Chicharito Hernández (West Ham) y el portero marroquí Yassine Bono (Girona).

De la primera plantilla del anterior curso solo permanecen nueve jugadores: el portero checo Tomas Vaclik, los defensas Sergi Gómez, Sergio Escudero, Jesús Navas y el portugués Daniel Carriço; los centrocampistas argentinos Éver Banega y Mudo Vázquez; y los atacantes Nolito y Munir El Haddadi.

Por líneas, Monchi ha mejorado el lienzo a priori en todas, aportándole al equipo ese punto de físico que se le echó en falta el curso pasado, pero sin olvidarse tampoco del gusto por el balón. Más dudas, eso sí, residen sobre la delantera, donde la mejora no es tan evidente como en el resto, determinando el gol, por tanto, si se echará de menos, o no, los tantos de Wissam Ben Yedder, así como los de Pablo Sarabia, máximos goleadores del pasado curso.

La portería

Sigue el checo Tomas Vaclik, quien ahora sí tendrá en Bono a alguien que le compita de tú a tú la titularidad bajo palos, a diferencia del curso pasado, cuando los roles estaban muy definidos con Juan Soriano como recambio. La marcha de Sergio Rico cedido (con opción de compra) al PSG también soluciona la papeleta momentáneamente con el canterano sevillista.

La defensa

Se le ha dado salida en el eje de la defensa a centrales como Kjaer, Gnagnon y Wöber, habiendo traído músculo con Diego Carlos y apostando por un valor de presente y futuro como Koundé. La piedra en el zapato, quizá, es la continuidad de Sergi Gómez como cuarto central.

En los laterales, se ha reforzado notablemente el izquierdo, llegando Reguilón y quedando como recambio un Escudero que antaño era titularísimo ante la falta de competencia con Arana. En el derecho, Navas queda como el único lateral 'natural', a pesar de que en el fondo no deja de ser también una reconversión, como las alternativas que se le plantean: retrasar a Pozo o reconvertir a Koundé.

El centro del campo

Es la zona ancha, sin duda, la parcela que más se ha visto mejorada este verano, sufriendo una reconversión aún más llamativa que el eje de la defensa. Con hombres como Fernando, Gudelj o Jordán no sólo se ha impuesto físico y envergadura, sino que tampoco se ha olvidado de ir acompañado, todo ello, de talento. Banega sigue siendo el faro, y como recambio, Óliver Torres.

La delantera

El inicio de LaLiga ha dejado dudas, y por ello se ha incrementado el número con Chicharito. Lopetegui, además, confía poco en Dabbur. Es, quizá, la única línea que no ha mejorado, más allá de los numérico en cuanto a alternativas.