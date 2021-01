Más detalles sobre la oferta del West Ham por En-Nesyri

Molesto, casi enfadado. Así se mostró el entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, al ser cuestionado en rueda de prensa sobre la posible marcha del delantero Youssef En-Nesyri, su punta más en forma en estos momentos. "No voy a contestar a cuánto creo que vale ni a la pregunta de su posible salida porque no hago caso de informaciones basadas en rumores. Sólo estamos centrados en el partido del Alavés. Es normal en esta época de mercado, pero lees 55 noticias y 54 de ellas no son ciertas", espetaba el técnico vasco a la vez que echaba balones fuera y le daba categoría de "rumor" a la información avanzada por The Athletic.

¿Por qué ese enojo entonces? Quizá porque Lopetegui sabe que la oferta del West Ham por En-Nesyri existe de manera formal y que este "rumor", precisamente éste, es esa excepción que cumple la regla y es esa 'noticia cierta' de las 55 con la que ironizaba en rueda de prensa. Así, de hecho, se lo asegura a ESTADIO Deportivo una fuente conocedora del mercado y tan próxima al conjunto 'Hammer' como al de Nervión.

Y quizá, sólo quizá, también porque Lopetegui sabe que el Sevilla FC no ha rechazado aún del todo el interés de la Premier por En-Nesyri. Y me explico: los 30 millones de libras (unos 33 de euros) ofrecidos por el West Ham para hacerse con el delantero marroquí son insuficientes y así se lo han hecho saber Monchi y los suyos a los ingleses. Tanto en cuantía como en fórmula, pues la intentona británica se configura con un fijo de 25 millones de libras más otros cinco por objetivos.

Lo que no le ha dicho el Sevilla FC al West Ham, en cambio, es que En-Nesyri no está en venta o que al menos no saldrá en invierno. Todo lo contrario: siguen las conversaciones. De ahí que las informaciones procedentes desde Inglaterra aseguren que el conjunto londinense esté estudiando la posibilidad de hacer una nueva oferta. ¿Por cuánto? Ahí reside la duda.

Mientras que Lopetegui se niega a contestar (al menos públicamente) a la pregunta de cuánto vale En-Nesyri, en el seno de la planta noble sevillista hay discrepancias al respecto. Por un lado están los que entienden que En-Nesyri, pese a su anarquismo sobre el césped y sus movimientos poco estéticos, posee un potencial enorme como futbolista y que con su edad y evidente crecimiento puede ser un futbolista muy importante por el que dentro de no demasiado tiempo se saque mucho más dinero, teniendo en cuenta que se firmó hace justo un año por 20 millones de euros procedente del Leganés.

En el otro extremo se encuentran otros (la postura de Monchi es más cercana a esta idea) que consideran que el fútbol está es un momento de recesión económica muy importante con motivo de la crisis generada por el coronavirus y que aún no se ha visto lo peor al respecto, de ahí que poder sacar una plusvalía de 20 millones de euros por el jugador (es decir, venderlo por el doble de lo que costó) sólo un año después no sería una mala operación. Más si se trata de un futbolista como En-Nesyri, bastante menos hecho que Koundé, por ejemplo, por el que en verano se rechazó una oferta muy importante del Manchester City de Guardiola.

¿Por cuánto? Esa es la pregunta que nadie se atreve a contestar cuando uno se pone a preguntar por los pasillos del Sánchez-Pizjuán. Con la boca pequeña, y al oído: 35 millones de euros fijos más bonus. Esa es la cantidad que algunos (los más atrevidos) se atreven a dar como cota inicial para que las negociaciones entre el West Ham y el Sevilla FC acaben en buen puerto. Y es que hay que tener en consideración que el Sevilla FC, en la junta del pasado mes de diciembre, presupuestó para esta temporada unos ingresos por ventas estimados en casi 43 millones de euros. Para eso, lógicamente, es necesario una gran venta como esta que se le ha presentado con En-Nesyri.